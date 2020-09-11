Скандально известная мастер маникюра, вырывавшая клиентам ногти, арестована: подробности дела

Женщина разместила объявление в Интернете, закупила все необходимые лекарства и оборудование и арендовала дом, который не был предназначен для проведения медицинских процедур. Благодаря рекламе клиенты нашлись, но они не ожидали, что их ожидает. «Леди Коготок» заявляла, что будет лечить некую болезнь «гранулему», которой не существует в природе. По ее словам, она возникает под ногтями пальцев ног, незаметно прогрессирует и отравляет организм, если принять срочные меры. Под этим предлогом мошенница накачивала ни о чем не догадывающихся жертв обезболивающим и без предупреждения выдирала им ногти. Стоимость участия в подобном тренинге составляла 95 тысяч рублей. Кроме того, надо было оплатить сумму в размере 10 тысяч за каждый вырванный ноготь. По версии следствия, пострадало минимум 10 человек.

На данный момент установлено, что Дзык осуществляла свою деятельность в 6 регионах страны, сейчас она под арестом, ей предъявляется обвинение по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Следователи разыскивают людей, которые пострадали от рук преступницы или были свидетелями ее незаконных действий.

Фото: depositphotos

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