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«Леди Гага»: певица Елка удивила новым образом

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Елки

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Певица стала блондинкой.

36-летняя певица Елка не изменяет своему выбранному стилю уже много лет. Поклонники привыкли к эпатажным нарядам любимой артистки и ее причудливым прическам. Однако новое фото, которое Елка опубликовала в Instagram, немало шокировало ее подписчиков. На снимке певица превратилась в блондинку с короткой стрижкой. «Иногда можно», — подписала кадр артистка.

«Вау, Вау, полегче превращаться ещё в более шикарную», «Леди Гага», «Неожиданно! Причёска, цвет — Вам ооооочень идёт», «Вау!) Елочка) это очень круто», «Супер ! Вам идёт такая причёска !!!», «Крутой образ», «Оооо так идёт прическа», «На Настю Каменских похожа», «Лиза (настоящее имя певицы — прим.ред.), вы здесь на Леди Гагу похожи», «Просто Королева!», «А я думаю, что леди гага делает у Ёлки???», «А так тебе больше идёт! », «В непостоянстве образов, не перестающая восхищать! Респектище!», «Необычно, но очень прикольно», — рассыпались в комплиментах фолловеры.

А вам нравится такой образ Елки?

Фото: instagram

Видео: YouTube/Velvet Music

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