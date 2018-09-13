«Леди Гага»: певица Елка удивила новым образом

«Вау, Вау, полегче превращаться ещё в более шикарную», «Леди Гага», «Неожиданно! Причёска, цвет — Вам ооооочень идёт», «Вау!) Елочка) это очень круто», «Супер ! Вам идёт такая причёска !!!», «Крутой образ», «Оооо так идёт прическа», «На Настю Каменских похожа», «Лиза (настоящее имя певицы — прим.ред.), вы здесь на Леди Гагу похожи», «Просто Королева!», «А я думаю, что леди гага делает у Ёлки???», «А так тебе больше идёт! », «В непостоянстве образов, не перестающая восхищать! Респектище!», «Необычно, но очень прикольно», — рассыпались в комплиментах фолловеры.