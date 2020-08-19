Лечебное голодание и не только: женщина рассказала, как сохраняет молодость и любовь к жизни в 60
Фото: Instagram louisekennedyofficial
Британка поделилась с онлайн-порталом Daily Mail своими секретами красоты и рассказала, как ей удается оставаться энергичной, несмотря на частые перелеты. По ее словам, главный помощник в сохранении молодости для нее – это витаминные комплексы с витамином С, медью и магнием для укрепления иммунитета, ведь без здоровья нет и всего остального. Их она подбирала по рекомендации врача, чтобы быть более бодрой, несмотря на частые перелеты. Кроме того, Луиза ежегодно проходит курс лечебного голодания в испанской клинике красоты. Для нее это способ поддержать пищеварительную систему и получить мощный антиэйдж-эффект на клеточном уровне. «Для меня это отличная перезагрузка и отдых перед началом модного сезона. Не могу дождаться снятия карантина, чтобы поехать туда», – пояснила дизайнер.
Чтобы сохранить красоту кожи и замедлить процесс старения она использует профессиональную косметику, подобранную для нее специалистами с учетом индивидуальных проблем, и ежемесячно посещает косметолога для профессионального ухода. А для сохранения формы она много ходит. Луиза установила себе норму не в традиционные 10, а 15 тысяч шагов. «Физически сегодня я чувствую себя сильнее, чем в 40 лет. Я гораздо больше беспокоюсь о своем здоровье, потому не забываю расслабляться, и в этом мне помогают пешие прогулки. Мне трудно найти хобби, так как я много путешествую по работе, и ходьба – это единственное, чем я могу заниматься где угодно. И это хорошо для меня в том числе и морально», – пояснила она. И последний секрет красоты модного дизайнера заключается в том, что она обожает красивую и удобную обувь, благодаря чему ее ноги всегда остаются здоровыми.
Фото: Instagram louisekennedyofficial
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