Лазерная подтяжка лица: все, что вы хотели знать, но боялись спросить

Аппараты для подтяжки кожи используют различные типы энергии, такие как ультразвук или радиочастотная энергия, чтобы стимулировать в организме выработку нового коллагена, в результате чего запускается процесс омоложения и регенерации клеток. Лазерную подтяжку можно делать на практически любом участке тела, но перед тем, как выбрать наилучший тип процедуры, стоит пройти консультацию с дерматологом, который подберет вариант, основанный на индивидуальных потребностях. «Доказано, что устройства для подтяжки кожи эффективны на лице, шее, животе, руках, верхней и нижней части бедер с обеих сторон, а также на ягодицах, – пояснила доктор Чапас, – дерматолог выберет подходящее устройство в зависимости от области лечения и желаемых результатов». Специалист добавляет, что данная методика лучше всего работает на пациентах, у которых лишь начали проявляться первые возрастные изменения – легкая и умеренная дряблость кожи. Преимуществом данной процедуры по сравнению с круговой подтяжкой лица считается минимальный реабилитационный период, так как эта манипуляция неинвазивна. Лазерная подтяжка проводится под местным обезболиванием, после нее может наблюдаться небольшой отек и покраснение дермы, которые могут сохраняться до 48 часов. Однако у процедуры есть и недостатки: данный вид эстетического омоложения недешев, для достижения желаемого результата может потребоваться курс из нескольких процедур. Кроме того, эффект накопительный и проявляется не сразу, а в течение 3 месяцев. Каждые 1-2 года рекомендуется повторять процедуру.

Существует три основных методики и множество вариаций каждой из них: для коррекции области подбородка, шеи, подтяжки бровей и зоны декольте лучше всего подходит альтера-терапия. Методика существует больше 10 лет и подтягивает ткани при помощи ультразвука. Лучше всего сначала провести один сеанс, а затем через 3-6 месяцев провести небольшую коррекцию. Процедура довольно болезненная, потому ее нельзя сделать в обеденный перерыв, а потом вернуться к работе, специалисты рекомендуют взять 1-2 дня отпуска. Второй вариант – радиочастотный лифтинг. «Данная методика использует радиоволны для нагрева дермы, что стимулирует выработку коллагена. Вы наверняка слышали о такой процедуре, как термаж. Она подходит для работы на больших площадях тела, например, на животе», – пояснила Чапас. Количество сеансов зависит от конкретной проблемы. Третья методика – радиочастотный микронидлинг. Это аппарат двойного действия, который фактически проштамповывает кожу, создавая на ней миркоскопические отверстия, через которые крошечные иголки пропускают радиочастотный импульс, подтягивая слои кожи. Процедура подходит не только для омоложения, но и для борьбы с рубцами от угревой сыпи и расширенными порами, улучшения текстуры кожи.

Фото: depositphotos

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