Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Лариса Вербицкая поделилась неприятным секретом молодости

1 / 10
Фото из Instagram Ларисы Вербицкой
Arrows-left
Arrows-right
Reload
58-летняя Лариса Вербицкая использует необычные процедуры для омоложения.

В последнее время Лариса Вербицкая все чаще принимает комплименты по поводу своей красоты и молодости. В недавнем интервью 58-летняя ведущая программы «Доброе утро» на «Первом канале» рассказала, что для того, чтобы выглядить свежей и отдохнувшей, ей приходится проходить через не самую приятную прцедуру.

«Открыла уникальную процедуру — пантовые ванны с концентратом из рогов марала. Сперва не очень приятно, ведь на двадцать минут приходится погружаться в воду со слизистой субстанцией. Температура комфортная — 37 градусов. После почти сразу заметен омолаживающий эффект, говорят, и иммунитет восстанавливается», — поделилась впечатлениями она с редактором «СтарХита».

Чтобы омолодиться подобным образом, звезда отправляется на Алтай. Именно там еще сохранилась подобная традиция, ведь многие производители лекарственных средств и косметики отказываются от этого компонента из-за протестов зоозащитников.

Панты — покрытые тонкой бархатистой кожей рога оленей в период их ежегодного роста. Они имеют трубчатую неороговевшую структуру и наполнены кровью. Отпиливание рогов является очень деликатной процедурой: можно легко повредить хрупкие панты во время резки. Добывая сырье для изготовления лекарств и косметики, недобросовестные заводчики и охотники часто калечат животных. Настоящие профессионалы обычно долго обучаются мастерству.

Поддерживать здоровье и красоту звезде помогают также минеральные ванны, обертывания, медовый массаж. «Испытала суперэффект от кедровой фитобочки: целебный пар очищает кожу, улучшает обменные процессы, чувствуешь себя лучше», — рассказала Вербицкая.

Фото: instagram

Гороскоп