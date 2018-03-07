Лариса Вербицкая поделилась неприятным секретом молодости

В последнее время Лариса Вербицкая все чаще принимает комплименты по поводу своей красоты и молодости. В недавнем интервью 58-летняя ведущая программы «Доброе утро» на «Первом канале» рассказала, что для того, чтобы выглядить свежей и отдохнувшей, ей приходится проходить через не самую приятную прцедуру.

«Открыла уникальную процедуру — пантовые ванны с концентратом из рогов марала. Сперва не очень приятно, ведь на двадцать минут приходится погружаться в воду со слизистой субстанцией. Температура комфортная — 37 градусов. После почти сразу заметен омолаживающий эффект, говорят, и иммунитет восстанавливается», — поделилась впечатлениями она с редактором «СтарХита».