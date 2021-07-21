Лариса Долина призналась, как ей удалось избавиться от лишнего веса и помолодеть

Однако Лариса признается, что ее не устроили результаты обсуждаемого метода похудения и она перешла на особенно жесткий режим питания. В итоге певица смогла снизить свой вес: «Похудела на 23 килограмма. Планирую и дальше держать достигнутый вес — 55 килограммов». Чтобы удержать себя на данной отметке, Долина и дальше придерживается строгой диеты, по ее словам, дело в слабом метаболизме: «У меня очень слабый метаболизм. Как я иногда шучу: мне достаточно посмотреть на еду, чтобы набрать 500 граммов».

Поддерживать фигуру народной артистке помогает дочь, которая взяла на себя кулинарные обязанности. Она не только готовит вкусные блюда, но и следит за режимом питания своей матери, добавляя в пищу исключительно продукты из зеленого списка.