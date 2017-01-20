Бывшая участница группы «ВИА Гра» Татьяна Котова удивила своими признаниями.

Часто звезды, говоря о своей красоте, предпочитают скрывать ошибки и приписывать природе гораздо больше, чем она им дала. Из-за этого интервью подобного рода получаются не слишком интересными. Но в случае с Татьяной Котовой — обладательницей престижного титула «Мисс Россия - 2006» и бывшей участницей группы «ВИА Гра» — все иначе.

«В юности я совершила ряд бьюти-ошибок, о которых сейчас жалею. Например, я сбривала брови по краям, чтобы рисовать "хвостики". Также красила губы лаком для ногтей, чтобы сохранить как можно дольше цвет», — призналась она в откровенной беседе с редактором WMJ.

Несмотря на смелые эксперменты и присущий профессии «тяжелый» макияж, артистке удалось сохранить здоровую кожу. Котова тщательно следит за рационом, систематически ухаживает за кожей, по возможности обращается к косметологу. Но не за инъекциями, а за специальным массажем и постизометрической релаксацией мышц, которые дают схожий эффект.