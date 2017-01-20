Лак для ногтей вместо помады и жареная картошка как деликатес: Татьяна Котова рассказала о необычных секретах красоты
Часто звезды, говоря о своей красоте, предпочитают скрывать ошибки и приписывать природе гораздо больше, чем она им дала. Из-за этого интервью подобного рода получаются не слишком интересными. Но в случае с Татьяной Котовой — обладательницей престижного титула «Мисс Россия - 2006» и бывшей участницей группы «ВИА Гра» — все иначе.
«В юности я совершила ряд бьюти-ошибок, о которых сейчас жалею. Например, я сбривала брови по краям, чтобы рисовать "хвостики". Также красила губы лаком для ногтей, чтобы сохранить как можно дольше цвет», — призналась она в откровенной беседе с редактором WMJ.
Несмотря на смелые эксперменты и присущий профессии «тяжелый» макияж, артистке удалось сохранить здоровую кожу. Котова тщательно следит за рационом, систематически ухаживает за кожей, по возможности обращается к косметологу. Но не за инъекциями, а за специальным массажем и постизометрической релаксацией мышц, которые дают схожий эффект.
Имея обширный опыт использования диет, Татьяна пришла к выводу, что похудению способствует насыщенный белковыми продуктами рацион, а также особый график принятия пищи. «Например, после 15:00 лучше не есть сырые овощи и фрукты, а вечером можно приготовить рыбу на пару. Я не сладкоежка, поэтому могу обходиться без шоколада или десертов, но до 13:00, считаю, можно позволять себе сладкое или мучное», — делится звезда. А вот жареную картошку Котова считает деликатесом и позволяет ее себе лишь раз в три месяца.
«А вообще, если стоит цель — сбросить лишний вес, то обязательно нужно влюбиться в себя. Без этого ничего не получится», — считает бывшая участница группы «ВИА Гра».
Подробнее о секретах питания звезды и советах по уходу за собой читайте в интервью.
Фото: globallookpress, instagram