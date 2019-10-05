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Лада, Дэнс! 50-летняя певица продемонстрировала бесконечные ноги в танце на высоких каблуках

Лада Дэнс показала, как готовится к выступлению.

«СКОРО! СКОРО! СКОРО! ЖДИТЕ... Выйдет мой новый БОМБА-ХИТ под названием "ФАНЕРОЧКА" Мой любимый хореограф загонял меня. Не жалеет артиста», — пожаловалась звезда.

«Класс! Танцы, танцы, танцы», «Очень круто», «Красивые движения в танце, манящие», «На таких высоченных каблуках и так двигаться! Ходить то на таких не реально, а тут танцы», «Как это все запомнить???», «Класс👍👍👍 ждем», «Хореография у вас обзавидуешься», «Да!!! У тренера есть чему поучиться всем женщинам», «Я в восхищении! Трудоголизм зашкаливает», — обсуждают поклонники видео.

«Ладочка, вы супер! Красотка», «Фигура - на зависть многим», «Стройняшка», «Всегда любовалась Вашей фигурой, восхищалась вашим голосом», «Красотка неимоверная», «Вы просто бомба», «Лада Дэнс, моя любовь! Девочка ночь, меня называй! Русская Милен Фармер, это Бомбочка», — восхищаются они внешностью и талантом звезды.

Фото и видео: instagram

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