Лада, Дэнс! 50-летняя певица продемонстрировала бесконечные ноги в танце на высоких каблуках

«СКОРО! СКОРО! СКОРО! ЖДИТЕ... Выйдет мой новый БОМБА-ХИТ под названием "ФАНЕРОЧКА" Мой любимый хореограф загонял меня. Не жалеет артиста», — пожаловалась звезда.

«Класс! Танцы, танцы, танцы», «Очень круто», «Красивые движения в танце, манящие», «На таких высоченных каблуках и так двигаться! Ходить то на таких не реально, а тут танцы», «Как это все запомнить???», «Класс👍👍👍 ждем», «Хореография у вас обзавидуешься», «Да!!! У тренера есть чему поучиться всем женщинам», «Я в восхищении! Трудоголизм зашкаливает», — обсуждают поклонники видео.