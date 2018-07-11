Купальник не по размеру «приплюснул» грудь и бедра Альбины Джанабаевой

Сейчас певица и актриса Альбина Джанабаева отдыхает на Лазурном берегу в Ницце. Звезда уже выкладывала в свой микроблог фото, на которых роскошно выглядит в купальнике, однако новые снимки в другом наряде не понравились интернет-пользователям.

Они посчитали, что черный купальник с отделкой воланами слишком мал Альбине, а значит, ее пышный бюст и точеные бедра не смотрятся так, как обычно.