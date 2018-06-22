«Купальник маловат»: пышная грудь Ольги Серябкиной рвется наружу из откровенного декольте

Популярная певица Ольга Серябкина никогда не прятала свою сексуальность. Она представала перед поклонниками и в просвечивающих нарядах, и в нижнем белье. Но фото, которое артистка опубликовала сегодня, поразило даже самых искушенных пользователей Сети.

Пышная грудь Ольги на снимке так выпирала из узкого лифа, то некоторые фолловеры сравнили ее с поднявшимся тестом. А некоторые — предположили, что женщина надела купальник задом наперед чтобы казаться сексуальнее.