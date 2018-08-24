«Куколка»: пользователи Сети не узнали Наталью Водянову на новом фото

«Вот она куколка Соок! Наша Наташенька!», «Прекрасная Куколка», «Чудо-девчонка!!!», «Молоденькая такая», «Мальвина», «Выглядите, как подросток», «Озорная, красивая, обаятельная», «Прекрасная», — отметили подписчики.

Напомним, Наталья Водянова не делает секрета из своего способа поддержания фигуры в тонусе — модель любит пилатес и силовые тренировки в спортзале, однако она отмечает, что во всем должна быть мера.