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«Куколка»: пользователи Сети не узнали Наталью Водянову на новом фото

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото из Instagram Натальи Водяновой

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Супермодель выглядит на двадцать лет моложе своего возраста.

36-летняя Наталья Водянова успешно совмещает модельную карьеру, филантропию и воспитание пятерых детей, при этом умудряется потрясающе выглядеть. Например, на снимке из фотосессии для российского Vogue модель выглядит моложе своего возраста.

«Вот она куколка Соок! Наша Наташенька!», «Прекрасная Куколка», «Чудо-девчонка!!!», «Молоденькая такая», «Мальвина», «Выглядите, как подросток», «Озорная, красивая, обаятельная», «Прекрасная», — отметили подписчики.

Напомним, Наталья Водянова не делает секрета из своего способа поддержания фигуры в тонусе — модель любит пилатес и силовые тренировки в спортзале, однако она отмечает, что во всем должна быть мера.

Фото: instagram

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