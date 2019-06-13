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«Кто смеется теперь?»: постоянные насмешки окружающих мотивировали девушку похудеть на 38 килограммов

22-летняя британка рассказала, как питалась в течение года и сколько раз в неделю тренировалась, чтобы сбросить вес.

22-летняя Алисия Марш из Хартлтпула еще год назад весила 107 килограммов: она не тратила время на приготовление пищи, пользовалась услугами доставки готовых блюд, пила напитки с высоким содержанием сахара и спортивным тренировкам предпочитала вечеринки с друзьями. Все поменялось, когда окружающие начали все чаще произносить оскорбления в ее адрес. Люди не стеснялись в выражениях, самые мягкие из которых - «толстуха» и «корова» заставили Алисию осознать, что настало время изменений. Девушка нашла в одном из журналов предложение о бесплатном вступлении в клуб по снижению веса, что и помогло ей приблизиться на один шаг к лучшей версии себя.

«Раньше меня оскорбляли, и я чувствовала себя неуверенно, но сейчас я думаю: «Кто смеется теперь?». Раньше я опасалась выходить на улицу, потому что мне не нравилось, как выгляжу. Но теперь у меня нормальная жизнь и я перестала искать оправдания, чтобы отменять встречи с друзьями», — признается Алисия.

Как сообщает издание Daily Mail, спустя год она весит 69 килограммов и носит одежду 12 размера, вдохновляя людей по всему миру ступить на тропу снижения ненавистного веса. Никакой магии, только труд и упорство: девушка посещала 3-4 раза в неделю спортзал и отказалась от нездоровой пищи, проводя больше времени на кухне за готовкой полезных блюд.

Диета Алисии до похудения:

Завтрак: английский завтрак с четырьмя ломтиками намазанного маслом тоста

Обед: бургер или фаст-фуд

Ужин: китайская еда на вынос

Закуски: шоколад, чипсы и газированные напитки

Диета Алисии во время и после похудения:

Завтрак: фрукты и йогурт или яйцо-пашот на тосте

Обед: салат с ветчиной и яйцом или картофель в мундире с тунцом

Ужин: пирог с заварным кремом, салат

Закуски: фрукты, йогурт, зерновые батончики, сельдерей и морковные палочки

Текст: Эльмира Мустафаева

Фото: vostock-photo/shutterstock

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