«Кто смеется теперь?»: постоянные насмешки окружающих мотивировали девушку похудеть на 38 килограммов

22-летняя Алисия Марш из Хартлтпула еще год назад весила 107 килограммов: она не тратила время на приготовление пищи, пользовалась услугами доставки готовых блюд, пила напитки с высоким содержанием сахара и спортивным тренировкам предпочитала вечеринки с друзьями. Все поменялось, когда окружающие начали все чаще произносить оскорбления в ее адрес. Люди не стеснялись в выражениях, самые мягкие из которых - «толстуха» и «корова» заставили Алисию осознать, что настало время изменений. Девушка нашла в одном из журналов предложение о бесплатном вступлении в клуб по снижению веса, что и помогло ей приблизиться на один шаг к лучшей версии себя.
«Раньше меня оскорбляли, и я чувствовала себя неуверенно, но сейчас я думаю: «Кто смеется теперь?». Раньше я опасалась выходить на улицу, потому что мне не нравилось, как выгляжу. Но теперь у меня нормальная жизнь и я перестала искать оправдания, чтобы отменять встречи с друзьями», — признается Алисия.
Как сообщает издание Daily Mail, спустя год она весит 69 килограммов и носит одежду 12 размера, вдохновляя людей по всему миру ступить на тропу снижения ненавистного веса. Никакой магии, только труд и упорство: девушка посещала 3-4 раза в неделю спортзал и отказалась от нездоровой пищи, проводя больше времени на кухне за готовкой полезных блюд.
Диета Алисии до похудения:
Завтрак: английский завтрак с четырьмя ломтиками намазанного маслом тоста
Обед: бургер или фаст-фуд
Ужин: китайская еда на вынос
Закуски: шоколад, чипсы и газированные напитки
Диета Алисии во время и после похудения:
Завтрак: фрукты и йогурт или яйцо-пашот на тосте
Обед: салат с ветчиной и яйцом или картофель в мундире с тунцом
Ужин: пирог с заварным кремом, салат
Закуски: фрукты, йогурт, зерновые батончики, сельдерей и морковные палочки
Текст: Эльмира Мустафаева
Фото: vostock-photo/shutterstock
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