«Кто смеется теперь?»: постоянные насмешки окружающих мотивировали девушку похудеть на 38 килограммов

22-летняя Алисия Марш из Хартлтпула еще год назад весила 107 килограммов: она не тратила время на приготовление пищи, пользовалась услугами доставки готовых блюд, пила напитки с высоким содержанием сахара и спортивным тренировкам предпочитала вечеринки с друзьями. Все поменялось, когда окружающие начали все чаще произносить оскорбления в ее адрес. Люди не стеснялись в выражениях, самые мягкие из которых - «толстуха» и «корова» заставили Алисию осознать, что настало время изменений. Девушка нашла в одном из журналов предложение о бесплатном вступлении в клуб по снижению веса, что и помогло ей приблизиться на один шаг к лучшей версии себя.

«Раньше меня оскорбляли, и я чувствовала себя неуверенно, но сейчас я думаю: «Кто смеется теперь?». Раньше я опасалась выходить на улицу, потому что мне не нравилось, как выгляжу. Но теперь у меня нормальная жизнь и я перестала искать оправдания, чтобы отменять встречи с друзьями», — признается Алисия.