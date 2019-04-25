Ксения Собчак «засветила лишнее» в прозрачной блузке и поделилась мыслями о женской привлекательности

После расставания с Максимом Виторганом Ксения Собчак заметно похорошела. Она обновила стрижку и цвет волос, всерьез занялась своей физической формой. В своем блоге ведущая скандального шоу «Осторожно, Собчак» поднимает весьма горячие темы. Следуя законам Instagram, звезда иллюстрирует свои посты весьма пикантными снимками.

«"Говорят, любовь слепа, секс глух к разуму и насмехается над всеми философскими идеями. Но на самом деле сексуальный выбор — это результат коренных убеждений человека. Скажите мне, что человек находит сексуально привлекательным, и я расскажу всю его жизненную философию. Покажите мне женщину, с которой он спит, и я скажу, как он себя оценивает. И какой бы ерундой насчет ценности альтруизма его ни пичкали, секс — самое эгоистичное из всех действий, действие, которое совершается только ради собственного наслаждения. Только попробуйте представить себе половой акт в духе самоотречения и доброхотного даяния — акт, который невозможен в самоунижении, только в самовозвышении, только в уверенности, что тебя желают и что ты этого желания достоин. Это действие заставляет человека обнажить дух, так же как и тело, и признать своё истинное Я мерилом своей ценности. Мужчину всегда притягивает женщина, отражающая его глубочайшее видение себя самого, женщина, завоевание которой позволит ему испытывать — или притворяться, что испытывает, — чувство собственного достоинства. Человек, который уверен в собственной ценности, захочет обладать женщиной высшего типа, женщиной, которую он обожает, самой сильной и самой яркой, потому что только обладание героиней даст ему чувство удовлетворения." (с) #книгананочь А вы с этим согласны? И если это так, почему у многих мужчин из категории "сильные мира сего", такие зачастую неинтересные, безликие "хранительницы очага"? Ни на кого не намекаю, не надейтесь, просто мысли вслух», — написала она под снимком в прозрачной блузе.