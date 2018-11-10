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Ксения Собчак о пластике: «У меня есть масса всего, что бы я в себе изменила, но это не грудь»

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Ксения Собчак

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37-летняя Ксения Собчак дала откровенное интервью, в которых, помимо прочих, затронула и вопрос о пластических операциях.

Политик и телеведущая Ксения Собчак стала гостье рэпера Басты в его шоу Gazlive. Молодая мама ответила на вопросы, которые прислали рэперу подписчики. Помимо разговора о политике Ксения ответила и на некоторые личные вопросы. Один из интернет-пользователей спросил, почему она до сих пор не легла под нож пластического хирурга, например, не увеличила грудь.

«Я вообще ненавижу огромную грудь у женщин, мне кажется это некрасивым. Но это мое личное мнение. У меня есть масса всего, что бы я изменила. А грудь мне моя очень нравится», — заявила Собчак.

После скандального интервью Насти Ивлеевой Юрию Дудю, в котором они обсуждали размер мужского достоинства, многие поклонники задают вопрос о 15 сантиметрах и другим звездам. Но Ксения со смехом призналась: «Я уже не Ивлеева, я не готова обсуждать свою личную жизнь, я замужем и давно «вышла на тренерскую работу». Напомним, чуть менее двух лет назад Ксения Собчак впервые стала мамой, родив мужу Максиму Виторгану сына Платона.

Фото и видео: Instagram

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