Ксения Собчак о пластике: «У меня есть масса всего, что бы я в себе изменила, но это не грудь»

Политик и телеведущая Ксения Собчак стала гостье рэпера Басты в его шоу Gazlive. Молодая мама ответила на вопросы, которые прислали рэперу подписчики. Помимо разговора о политике Ксения ответила и на некоторые личные вопросы. Один из интернет-пользователей спросил, почему она до сих пор не легла под нож пластического хирурга, например, не увеличила грудь.

«Я вообще ненавижу огромную грудь у женщин, мне кажется это некрасивым. Но это мое личное мнение. У меня есть масса всего, что бы я изменила. А грудь мне моя очень нравится», — заявила Собчак.