Ксения Собчак без макияжа показала себя во всей красе

Интернет-пользователи уже привыкли к тому, что многие звезды на фото в социальных сетях выглядят идеально благодаря косметике вкупе с фильтрами приложений для обработки снимков. Поэтому кадры, на которых актрисы, певицы и телеведущие позируют без макияжа и фотошопа, зачастую вызывают бурю обсуждений. Так случилось с новым селфи Ксении Собчак.
Самые сильные люди — нашедшие себя Убитые и воскрешенные несчитанное количество раз своей внутренней борьбой, они излучают простоту, оставаясь при этом сложным механизмом, который не по зубам и никогда не будет понят до конца. Их искренность напоминает оголённость и беззащитность, но стоит коснуться их души и ты почувствуешь всю силу защитной брони с привкусом стали на губах. Их слово, как пуля, летящая метко в цель, взрывает твою голову, меняя за долю секунды твоё мышление и закладывая в него что-то новое, неведомое тебе ранее. Их молчание оглушает. Их улыбка обезоруживает. В них нет границ, но ты остро почувствуешь свои, как только попытаешься войти на неведомую тебе территорию. Они везде и повсюду, но сами по себе. Они видят тебя насквозь, потому что видят себя. Они знают, какими чувствами ты наполнен и сколько тебе надо до последней капли. И если тебе очень повезёт — ты повстречаешь их на своём пути. Будет сладко и больно одновременно. Будет ломать как за очередной дозой. Будет разрушать и собирать тебя воедино. Это хороший знак, ты растешь. Даже если тебя разнесет как после падения с высотки, тебе всегда подадут руку и покажут то, чего ты раньше не видел. Главное не пройти мимо. Мимо таких людей. Ты узнаешь их мгновенно,но только когда будешь готов к такой встрече. По взгляду, который обезоружит тебя и привяжет сильнее любых цепей.
«Глаза такие красивые. Нежная, милая девочка», «Зато без фотошопа, не многие на это решаются», «Такая хорошенькая!», «фото нравится, настоящее», «Так много пигментных пятен на лице», «Такой чистый и красивый взгляд!!!! Вас лучше и вовсе не краситься!», «Красавица !!! настоящая!!!», «Очень красивая на этом фото!😍», «Мда... Макияж уже не помощник», «Почему желтая? Гепатит а, в, с?», «Перекошенное некрасивое лицо», «Такая натуральная красота и индивидуальность на этом фото. Супер!», «а я одна не вижу тут красотки без макияжа?», «ракурс, наверное, неудачный, очень старо выглядите», «Много спиртного. Уже видно на лице», — разошлись во мнениях подписчики.
А вам нравится, как выглядит на этом фото Ксения Собчак?
Фото: instagram