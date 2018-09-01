Ксения Собчак без макияжа показала себя во всей красе

«Глаза такие красивые. Нежная, милая девочка», «Зато без фотошопа, не многие на это решаются», «Такая хорошенькая!», «фото нравится, настоящее», «Так много пигментных пятен на лице», «Такой чистый и красивый взгляд!!!! Вас лучше и вовсе не краситься!», «Красавица !!! настоящая!!!», «Очень красивая на этом фото!😍», «Мда... Макияж уже не помощник», «Почему желтая? Гепатит а, в, с?», «Перекошенное некрасивое лицо», «Такая натуральная красота и индивидуальность на этом фото. Супер!», «а я одна не вижу тут красотки без макияжа?», «ракурс, наверное, неудачный, очень старо выглядите», «Много спиртного. Уже видно на лице», — разошлись во мнениях подписчики.

А вам нравится, как выглядит на этом фото Ксения Собчак?