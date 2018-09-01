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Ксения Собчак без макияжа показала себя во всей красе

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Ксении Собчак

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Новое селфи в Instagram медиадивы вызвало бурю обсуждений.

Интернет-пользователи уже привыкли к тому, что многие звезды на фото в социальных сетях выглядят идеально благодаря косметике вкупе с фильтрами приложений для обработки снимков. Поэтому кадры, на которых актрисы, певицы и телеведущие позируют без макияжа и фотошопа, зачастую вызывают бурю обсуждений. Так случилось с новым селфи Ксении Собчак.

Самые сильные люди — нашедшие себя Убитые и воскрешенные несчитанное количество раз своей внутренней борьбой, они излучают простоту, оставаясь при этом сложным механизмом, который не по зубам и никогда не будет понят до конца. Их искренность напоминает оголённость и беззащитность, но стоит коснуться их души и ты почувствуешь всю силу защитной брони с привкусом стали на  губах. Их слово, как пуля, летящая метко в цель, взрывает твою голову, меняя за долю секунды твоё мышление и закладывая в него что-то новое, неведомое тебе ранее. Их молчание оглушает. Их улыбка обезоруживает. В них нет границ, но ты остро почувствуешь свои, как только попытаешься войти на неведомую тебе территорию. Они везде и повсюду, но сами по себе. Они видят тебя насквозь, потому что видят себя. Они знают, какими чувствами ты наполнен и сколько тебе надо до последней капли. И если тебе очень повезёт — ты повстречаешь их на своём пути. Будет сладко и больно одновременно. Будет ломать как за очередной дозой. Будет разрушать и собирать тебя воедино. Это хороший знак, ты растешь. Даже если тебя разнесет как после падения с высотки, тебе всегда подадут руку и покажут то, чего ты раньше не видел. Главное не пройти мимо. Мимо таких людей. Ты узнаешь их мгновенно,но только когда будешь готов к такой встрече. По взгляду, который обезоружит тебя и привяжет сильнее любых цепей.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)

«Глаза такие красивые. Нежная, милая девочка», «Зато без фотошопа, не многие на это решаются», «Такая хорошенькая!», «фото нравится, настоящее», «Так много пигментных пятен на лице», «Такой чистый и красивый взгляд!!!! Вас лучше и вовсе не краситься!», «Красавица !!! настоящая!!!», «Очень красивая на этом фото!😍», «Мда... Макияж уже не помощник», «Почему желтая? Гепатит а, в, с?», «Перекошенное некрасивое лицо», «Такая натуральная красота и индивидуальность на этом фото. Супер!», «а я одна не вижу тут красотки без макияжа?», «ракурс, наверное, неудачный, очень старо выглядите», «Много спиртного. Уже видно на лице», — разошлись во мнениях подписчики.

А вам нравится, как выглядит на этом фото Ксения Собчак?

Фото: instagram

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