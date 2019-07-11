Ксения Бородина рассказала о двух своих секретах красоты, но не все поклонники поддержали ее

Надо отметить, что на своей страничке в социальной сети Instagram известная телеведущая зачастую делится собственными бьюти-хаками. На этот раз она написала: «Когда есть загар и реснички, можно забыть про мейк», и поинтересовалась у подписчиков, согласны ли они с ней.
Многие пользователи поддержали Ксюшу, подтвердив то, что летом макияж «вообще является чем-то противоестественным», особенно если у вас и так ровная и чистая кожа. Правда некоторые отметили, что без бровей образ не будет цельным, так что неплохо бы оформить и их (как минимум уложить) – недаром о том, что ухоженные брови правильной формы делают весь образ, уже не один год твердят все визажисты.
Но единодушия в стане поклонников Бородиной все же не наблюдалось: нашлись и те, кто подверг сомнению ее постулаты красоты.
«Без мейка, зато вся сделанная», «Что у вас с губами?», «Это верно, если вам идет загар, но далеко не так», «Сделанные ресницы – это вообще дурной тон», «Хорошо бы увидеть это же фото, но без фильтров» – это лишь немногие из критических замечаний фолловеров. И справедливости ради, многие из комментариев не лишены истины, ведь не секрет, что Ксения не раз делала контурную пластику губ, что вступает в противоречие с ее заявлениями о естественной красоте.
Тем не менее большинство пользователей Сети сошлись на том, что, даже если фото и слегка подретушировано, прекрасен сам факт, что многие звезды, в числе которых и Ксения Бородина, выступают за уменьшение количества макияжа на лице и за натуральность.
Текст: Наталья Диамоника
Фото: Instagram
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