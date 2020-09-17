Крошечная родинка на ноге блогерши оказалась раком кожи: «Я даже не сразу ее разглядела»

Врачи диагностировали меланому, но, к счастью, на нулевой стадии, что означало, что рак еще не разросся вглубь тканей и находился только на поверхности кожи. Луизе очень повезло, что она сумела «поймать» болезнь на столь раннем этапе – специалисты очень быстро удалили новообразование и ей даже не потребуется химиотерапия. «Я никогда не думала, что заболею меланомой. Если бы не мой отец, я бы никогда не пошла проверять свои родинки. Потому мой вам совет: просто пойдите и сделайте это. Все мы думаем, что непобедимы, но мы просто люди, и случиться может все, что угодно! Просто обезопасьте себя!», – написала она в своем Instagram, добавив, что теперь будет делать чекап ежегодно, ведь даже простая веснушка, выглядящая совершенно нормально, может стать источником опасности.

Фото: Instagram louhayhay

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