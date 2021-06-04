Кристина Хендрикс пожаловалась на нездоровый интерес к размеру ее груди

Сериал оставил хорошее впечатление у публики, но позже случился скандал. Появились обвинения в неправомерном поведении против создателя «Безумцев» Мэттью Вайнера. Его упрекали в сексуальных домогательствах и он создал токсичную среду, его даже называли «эмоциональным террористом», который изводит, соблазняет и даже истерит в попытке удовлетворить свои потребности.

Несмотря на нездоровый интерес к бюсту Кристины, она опровергает подобные действия к себе, но не отрицает существование сексизма и сексуальных домогательств в индустрии шоу-бизнеса. «Я не знаю ни одного музыканта, ни одной модели, ни одного актера, который избежал бы этого. У меня были моменты, но не из сумасшедших: люди пытались воспользоваться мной, точнее использовать мое тело так, как мне было неудобно, убедить или принудить меня. Если бы вы серьезно относились к своей работе, вы бы сделали это. Может быть, мне помогло модельное прошлое, но я знала, что нужно немедленно взять трубку и рассказать обо всем. Нужно серьезно говорить с продюсерами», — сообщает актриса.