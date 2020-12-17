Крисси Тейген с новой стрижкой напомнила поклонникам героиню культового шоу 90-х годов

Напомним, прическа, с которой Дженнифер Энистон появилась в первых сезонах сериала «Друзья», в свое время завоевала целую армию поклонников, однако сама актриса была от нее далеко не в восторге: «Я действительно хочу знать, откуда растут ноги у такой популярности. Мне кажется, это была самая уродливая стрижка, которую я когда-либо носила», – как-то заявила звезда. Однако несмотря на неприязнь Энистон, «Рэйчел» часто становится источником вдохновения не только для простых девушек, но и для селебритис, так, в марте 2020-го Селена Гомес решила повторить ее, а в октябре своим взглядом на этот культовый образ поделилась и Белла Хадид.

Фото: Instagram chrissyteigen

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