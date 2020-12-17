Крисси Тейген с новой стрижкой напомнила поклонникам героиню культового шоу 90-х годов
В своем микроблоге в социальной сети Instagram 35-летняя Тейген поделилась коротким видеороликом, в котором продемонстрировала перемены в имидже. Знаменитость постригла до плеч и выпрямила свои изначально темные пряди, а также слегка осветлила тон и обзавелась модной в этом сезоне удлиненной челкой, которая красиво обрамляла ее лицо. Образ получился очень стильным и ярким. «Новая прическа. Кто этот человек в отражении, я пока не понимаю», — подписала звезда свою публикацию, добавив, что доверила свое преображение известному парикмахеру Трейси Каннингем.
Поклонники положительно оценили преображение Крисси, однако не могли не отметить, что с подобной прической в начале 90-х годов ХХ века появилась в «Друзьях» Дженнифер Энистон, благодаря которой стрижка стала пользоваться бешеным успехом – ее даже стали называть по имени героини, которую играла актриса в этом мегапопулярном шоу. «Красотка!», «Как всегда, великолепна!», «Восхитительная», «Рэйчел Грин ворвалась в чат!», «Рэйчел, версия 2020», «Стрижка «Рэйчел» вне времени! Выглядите потрясающе», «Ты решила вернуть стиль 90-х?» – написали они в комментариях.
Напомним, прическа, с которой Дженнифер Энистон появилась в первых сезонах сериала «Друзья», в свое время завоевала целую армию поклонников, однако сама актриса была от нее далеко не в восторге: «Я действительно хочу знать, откуда растут ноги у такой популярности. Мне кажется, это была самая уродливая стрижка, которую я когда-либо носила», – как-то заявила звезда. Однако несмотря на неприязнь Энистон, «Рэйчел» часто становится источником вдохновения не только для простых девушек, но и для селебритис, так, в марте 2020-го Селена Гомес решила повторить ее, а в октябре своим взглядом на этот культовый образ поделилась и Белла Хадид.
Фото: Instagram chrissyteigen
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