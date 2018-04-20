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«Крик груди» Юлии Проскуряковой: певица пожаловалась на свой немодельный размер

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Юлия Проскурякова не может подобрать идеальную одежду на свою фигуру.

Супруга Игоря Николаева Юлия Проскурякова решила поделиться с поклонниками «наболевшим»: оказалось, ей очень сложно выбирать себе одежду, потому что любимые ею рубашки... не сходятся на ее пышной груди.

«У меня вопрос к дизайнерам, многие хорошие дизайнеры меня здесь читают: почему Вы не создаете одежду для женщин не модельных параметров? Почему женщина с естественным размером груди должна жалеть, что она вообще у нее есть:( Создайте пожалуйста линию одежды (особенно любимых мною с детства рубашек) для женщин с нормальным «взбитым» телосложением, нас ведь много таких... и мы тоже хотим красиво одеваться», — заявила Юлия в своем микроблоге (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. ред.).

Многие подписчицы поддержали звезду: «Вы правы, Юля, все так... одежда шьется на худышек... а одевать бесформенные рубашки с красивой грудью это преступление», «Думала, что это проблема простых смертных», «Вечная моя боль».

Фото: Instagram

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