Креативный бьюти-челлендж: женщины на карантине рисуют себе миниатюрные лица и новые губы

Самоизоляция творит с людьми чудеса. В попытках развлечь себя в домашних условиях, они устраивают домашние концерты, танцуют, усиленно готовят и придумывают различные вызовы и флешмобы. Так, в социальной сети Instfagram набирает обороты новый и очень креативный бьюти-челлендж.

Под хэштегом #Tinyfacemakeupchallenge женщины всех возрастов при помощи мейапа создают оптическую иллюзию, из-за которой на лице становится незаметна защитная маска. Идея состоит в том, чтобы на оставшейся открытой части лица, в частности на нижней части носа нарисовать себе новые губы, а на верхней его части – ноздри. Таким образом получается вполне реалистичное миниатюрное лицо. Женщины стараются изо всех сил, рисуя себе красные губы, мини-носы и искусственные скулы.