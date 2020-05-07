Креативный бьюти-челлендж: женщины на карантине рисуют себе миниатюрные лица и новые губы
Фото: Instagram
Самоизоляция творит с людьми чудеса. В попытках развлечь себя в домашних условиях, они устраивают домашние концерты, танцуют, усиленно готовят и придумывают различные вызовы и флешмобы. Так, в социальной сети Instfagram набирает обороты новый и очень креативный бьюти-челлендж.
Под хэштегом #Tinyfacemakeupchallenge женщины всех возрастов при помощи мейапа создают оптическую иллюзию, из-за которой на лице становится незаметна защитная маска. Идея состоит в том, чтобы на оставшейся открытой части лица, в частности на нижней части носа нарисовать себе новые губы, а на верхней его части – ноздри. Таким образом получается вполне реалистичное миниатюрное лицо. Женщины стараются изо всех сил, рисуя себе красные губы, мини-носы и искусственные скулы.
Бьюти-челлендж быстро стал невероятно популярным: по хэштегу можно найти уже сотни постов, в которых скучающие на карантине поклонницы макияжа с радостью примеряют на себя новые образы. Их творческие эксперименты собрали огромное количество лайков и комментариев, в которых люди не устают восхищаться неожиданным карантинным мейкап-решением. «Это удивительный обман зрения, я ошеломлена!», «Крошечный челлендж! Это так весело», «Эти макияжи выглядят настолько реалистично, что становится немного не по себе», «Ха-ха-ха! Такое ощущение, что кто-то изобрел новый бьюти-фильтр или Instagram-маску, которая массово пришлась по душе всем женщинам мира», «Так умно и оригинально, что даже как-то жутко! Обожаю такие челленджи», – написали они.
Фото: Instagram
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