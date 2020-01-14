Красотка видеоблогер захотела изменить форму губ и едва не умерла от некроза тканей

Решиться на процедуру британскую красавицу «заставили» знаменитости типа Кайли Дженнер, Кэти Перри и звезд популярного реалити «Остров любви», которые не раз признавались, что увеличивали губы и в этом нет ничего страшного. Еще одной причиной, подтолкнувшей Кэссиди к контурной пластике стала ее уязвимость: девушка долгое время страдала от тревожного расстройства, а социальные сети помогали ей чувствовать себя очень неуверенно, ведь ей на глаза регулярно попадались фотографии других «великолепных женщин»: «В Интернете были все эти великолепные женщины, на которые я смотрела и чувствовала себя огромной по сравнению с ними, ведь я сильно прибавила в весе и заболела алопецией, потому мне очень хотелось почувствовать себя симпатичной, ведь у каждой из них были роскошные волосы, потому думала, что более полные губы помогут мне чувствовать себя лучше».

Однако Кэссиди усвоила урок и теперь на своем YouTube-канале и в социальной сети Instagram поддерживает кампанию, направленную на регулирование постоянно растущей индустрии филлеров. Она активно рассказывает о том, что даже известные люди и популярные блогеры не застрахованы от врачебных ошибок, а косметология может быть по-настоящему опасной.

Клиника, в которой блогер делала контурную пластику, предложила ей вернуть деньги за процедуру (270£ или около 22 тысяч рублей по текущему курсу), но она заявила, что они ей не нужны: «Все, что я хочу, это предупредить других людей, чтобы они были осторожны», – подытожила она.

Фото: Instagram, YouTube

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