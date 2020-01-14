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Красотка видеоблогер захотела изменить форму губ и едва не умерла от некроза тканей

22-летняя красавица и популярный видеоблогер Кэссиди Валентайн едва не осталась без губ, после того как решила воплотить в жизнь идею изменить их форму при помощи контурной пластики.

Как девушка рассказала британскому онлайн-порталу The Sun, что ее губы едва не отвалились, после того как лондонский косметолог неправильно ввел ей филлер на основе гиалуроновой кислоты, чтобы увеличить их.

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Фото: Instagram

Спустя несколько часов после процедуры у Кэссиди начались сильные боли и губы стали распухать буквально на глазах, она даже вынуждена была закрыть шарфом лицо, пока шла домой. К следующему утру все стало еще хуже, на коже вокруг рта появилась нездоровая синева. Девушка была в ужасе и быстро обратилась за помощью к врачам, которые согласились ей ввести специальный препарат гиалуронидазу, который растворяет филлеры.

Специалисты помогли девушке, но предупредили, что в тканях начался процесс некроза, то есть отмирания тканей, из-за того, что гиалуроновая кислота попала в артерию и закупорила ее, тем самым нарушив кровоснабжение круговых мышц рта, и если бы она дольше тянула с лечением, ее губа могла бы просто отвалиться. А в худшем случае все могло закончиться и летальным исходом.

Решиться на процедуру британскую красавицу «заставили» знаменитости типа Кайли Дженнер, Кэти Перри и звезд популярного реалити «Остров любви», которые не раз признавались, что увеличивали губы и в этом нет ничего страшного. Еще одной причиной, подтолкнувшей Кэссиди к контурной пластике стала ее уязвимость: девушка долгое время страдала от тревожного расстройства, а социальные сети помогали ей чувствовать себя очень неуверенно, ведь ей на глаза регулярно попадались фотографии других «великолепных женщин»: «В Интернете были все эти великолепные женщины, на которые я смотрела и чувствовала себя огромной по сравнению с ними, ведь я сильно прибавила в весе и заболела алопецией, потому мне очень хотелось почувствовать себя симпатичной, ведь у каждой из них были роскошные волосы, потому думала, что более полные губы помогут мне чувствовать себя лучше».

Однако Кэссиди усвоила урок и теперь на своем YouTube-канале и в социальной сети Instagram поддерживает кампанию, направленную на регулирование постоянно растущей индустрии филлеров. Она активно рассказывает о том, что даже известные люди и популярные блогеры не застрахованы от врачебных ошибок, а косметология может быть по-настоящему опасной.

Клиника, в которой блогер делала контурную пластику, предложила ей вернуть деньги за процедуру (270£ или около 22 тысяч рублей по текущему курсу), но она заявила, что они ей не нужны: «Все, что я хочу, это предупредить других людей, чтобы они были осторожны», – подытожила она.

Фото: Instagram, YouTube

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