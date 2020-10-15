Красотка-модель стала продавать фанатам воду из ванной, в которой мылась, и разбогатела

21-летняя девушка говорит: «Я люблю шокировать людей и все время получаю сумасшедшие просьбы от фанатов – люди просят мое грязное белье и не только. Некоторым нравятся фотографии и видео моих ног, другим хочется смотреть, как я пукаю на камеру или рыгаю. Самая странная просьба, которая мне поступила, спать на камеру. Некоторым парням просто нравится смотреть на этот процесс». За странные запросы Эмили взимает дополнительную плату, но выполняет их только в своем закрытом аккаунте, где собрались преданные ей фетишисты. «За фото ног я беру 20 долларов, за видео – 50. Мои пердеж и отрыжка стоят 50 баксов, а выслать одежду – 150. От желающих нет отбоя. По приблизительным подсчетам, в неделю я зарабатываю около 10 тысяч долларов».

По словам американки, это намного больше, чем она получала, работая на парковке и в парикмахерской. «Я красотка и знаю об этом, и мои поклонники постоянно мне об напоминают, это делает меня сильнее. Мне очень приятно знать, что тысячи мужчин по всему миру одновременно обожают меня – это отличный стимул для уверенности в себе».

Фото: Instagram emily_knight.tv

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