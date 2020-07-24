Красотка-модель пожаловалась на сильное одиночество, из-за которого не может спать

Расстроенная Лоредана в одном из постов написала: «Любовь всегда лучше, когда она реальна, а не виртуальна», а в другом добавила: «Вам не нужен идеальный партнер, все, что вам необходимо, это кто-то, кто будет любить ваши особенности и недостатки, кто-то, кто хочет проводить время с вами и уважать вас за то, что вы есть». В заключение она добавила, что иногда ей бывает настолько одиноко, что она даже не может заснуть. Знаменитость объяснила, что несмотря на всю свою успешность и известность, она долгое время встречалась с парнем, который торговал наркотиками, обманывал и издевался над ней. К счастью, блондинка рассталась с ним и не позволила себе надолго предаться унынию и забыть о том, что жизнь замечательна — и изо всех сил старается улыбаться каждому дню.

Фото: Instagram loredanachivu_official

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