Красотка хотела избавиться от второго подбородка, а получила ожог II степени

В результате 29-летняя пользовательница сети TikTok выложила видео, в котором показала последствия неинвазивной терапии. В кадре видно, что Виктория получила ожог второй степени, из-за чего у нее опухла нижняя часть лица, при этом ее второй подбородок остался на месте. После произошедшего девушка стала избегать лишних выходов из дома, в основном она посещала только врача, и теперь единственное ее желание — посмотреть в зеркало и снова быть счастливой.

Виктория сказала, что невероятно сожалеет о том, что прошла эту процедуру, которая столь популярна среди знаменитостей и инфлюенсеров. Терапия оказала совершенно противоположное влияние на ее самооценку, сообщает BuzzFeed News. «Мне трудно смотреть в зеркало, психическое состояние резко ухудшилось. Сделайте то, что вас осчастливит, но убедитесь, что вы тщательно подготовились и узнали о всех рисках, прежде чем делать что-то новое», — сказала Кезада.