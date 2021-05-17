Красотка хотела избавиться от второго подбородка, а получила ожог II степени
Виктория Кезада мечтала избавиться от второго подбородка и иметь более четкие контуры лица. Она пыталась изменить ситуацию с помощью диет и спорта, но в ее случае эти способы оказались неэффективными. Тогда девушка решила обратиться к услугам косметологов и в одном из салонов сделала процедуру под названием криолиполиз — местное охлаждение жировой прослойки с целью ее истончения.
В результате 29-летняя пользовательница сети TikTok выложила видео, в котором показала последствия неинвазивной терапии. В кадре видно, что Виктория получила ожог второй степени, из-за чего у нее опухла нижняя часть лица, при этом ее второй подбородок остался на месте. После произошедшего девушка стала избегать лишних выходов из дома, в основном она посещала только врача, и теперь единственное ее желание — посмотреть в зеркало и снова быть счастливой.
Виктория сказала, что невероятно сожалеет о том, что прошла эту процедуру, которая столь популярна среди знаменитостей и инфлюенсеров. Терапия оказала совершенно противоположное влияние на ее самооценку, сообщает BuzzFeed News. «Мне трудно смотреть в зеркало, психическое состояние резко ухудшилось. Сделайте то, что вас осчастливит, но убедитесь, что вы тщательно подготовились и узнали о всех рисках, прежде чем делать что-то новое», — сказала Кезада.
Фото: facebook toriixoxo
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