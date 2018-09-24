Общение с блогерами и стилистами, мастер-классы, бьюти-новинки и не только: что ждать от выставки InterCHARM-2018

На InterCHARM ежегодно представлено огромное количество российских и зарубежных брендов: от новичков на рынке и до тех, кто уже широко известен российской аудитории. За эти дни в рамках уникальной программы профессионалы смогут усовершенствовать свои навыки, поделиться опытом, а также открыть для себя новые тренды — и все это в атмосфере стопроцентной красоты.

Основные направления осенней выставки: парфюмерия и косметика, парикмахерское дело, ногтевой сервис, косметология, оборудование, инструменты и услуги для салонов красоты. Выставка будет поделена на секции, в которых можно будет найти натуральную, органическую и декоративную косметику, косметику для дома, ароматические товары, бьюти-гаджеты и продукты для красивой улыбки.

Впервые на юбилейной выставке InterCHARM-2018 состоится мероприятие InterCHARM Beauty Talks, где знаменитости и блогеры обсудят с редакторами глянцевых изданий и онлайн-ресурсов животрепещущие вопросы красоты. Журналисты смогут задать свои вопросы бьюти-блогеру Андрею Петрову, официальному визажисту L’Oréal Paris Миле Клименко, популярному блогеру Марии Мельниковой, ведущей программы «Перезагрузка» на ТНТ Лине Дембиковой, чемпионке России по художественной гимнастике Самире Мустафаевой и другим звездным гостям.