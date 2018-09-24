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Общение с блогерами и стилистами, мастер-классы, бьюти-новинки и не только: что ждать от выставки InterCHARM-2018

24–27 октября в Москве в выставочном центре КРОКУС Экспо пройдет юбилейная выставка InterCHARM-2018, которая обязательна для посещения всем тем, кто следит за новостями в сфере красоты, желает встретиться с известными бьюти-экспертами и узнать секреты их мастерства.

На InterCHARM ежегодно представлено огромное количество российских и зарубежных брендов: от новичков на рынке и до тех, кто уже широко известен российской аудитории. За эти дни в рамках уникальной программы профессионалы смогут усовершенствовать свои навыки, поделиться опытом, а также открыть для себя новые тренды — и все это в атмосфере стопроцентной красоты.

Основные направления осенней выставки: парфюмерия и косметика, парикмахерское дело, ногтевой сервис, косметология, оборудование, инструменты и услуги для салонов красоты. Выставка будет поделена на секции, в которых можно будет найти натуральную, органическую и декоративную косметику, косметику для дома, ароматические товары, бьюти-гаджеты и продукты для красивой улыбки.

Впервые на юбилейной выставке InterCHARM-2018 состоится мероприятие InterCHARM Beauty Talks, где знаменитости и блогеры обсудят с редакторами глянцевых изданий и онлайн-ресурсов животрепещущие вопросы красоты. Журналисты смогут задать свои вопросы бьюти-блогеру Андрею Петрову, официальному визажисту L’Oréal Paris Миле Клименко, популярному блогеру Марии Мельниковой, ведущей программы «Перезагрузка» на ТНТ Лине Дембиковой, чемпионке России по художественной гимнастике Самире Мустафаевой и другим звездным гостям.

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Лина Дембикова

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На мастер-классе преподавателя академии TONI&GUY Moscow Ольги Нестеровой можно будет заглянуть в будущее и узнать о новых трендах в окрашивании волос. Но и на этом сюрпризы не заканчиваются. Автор инновационной и нашумевшей техники окрашивания волос #Airtouch Владимир Сарбашев откроет секрет, как добиться многогранных переходов и переливов цвета. Гостей выставки также ждет встреча с взорвавшей мировое сообщество своими креативными идеями для маникюра студией Nail Sunny, судьей проекта «Мейкаперы», призером премий Fashion Awards и бьюти-блогером Милой Клименко.

Профессионалам отрасли будет интересно посетить Косметологический конгресс InterCHARM Med, Международный Саммит поставщиков и ритейлеров Retail Connect, бизнес-форум «Как создать бьюти-бренд», круглый стол «Закулисы Натуральной Косметики», конференции «Халяль-косметика и уход: влияние религиозных практик на появление новых рынков. Перспективные процедуры и направления в салоне и spa для мусульман», «ЭкоТРЕНДЫ в салонном бизнесе: как идти в ногу со временем, привлечь клиентов и повысить доходы», «Бизнес-кейсы для руководителей салонов красоты: диагностика бизнеса» и другие мероприятия и активности, которых, кстати, в этом году на площадке более двадцати.

Найти всю подробную информацию о программе мероприятия и купить билеты вы можете на официальном сайте.

Фото: архив пресс-службы

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