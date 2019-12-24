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«Красота женщины – в волосах»: украинская Рапунцель раскрыла секрет своей невероятной популярности у мужчин

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: Instagram

34-летняя Алена Кравченко, проживающая в Одессе, заявляет, что получила больше 10 предложений руки и сердца от поклонников из разных стран мира благодаря своим двухметровым светлым волосам.

Украинка призналась британскому онлайн-порталу Daily Mail, что отращивает волосы с 5 лет, моет их раз в неделю и эта процедура занимает у нее час. Расчесывать двухметровую шевелюру ей приходится дважды в день, и хотя это ухаживать за ними довольно хлопотно, она не собирается прекращать их отращивать.

Молодая женщина признается, что благодаря своим волосам она стала популярна в социальной сети Instagram, по этой же причине ее постоянно зовут замуж, приглашают переехать за границу и спрашивают… «можно ли понюхать ее локоны», однако Алена лишь смеется над этими предложениями и просьбами.

Кравченко говорит, что любовь к длинным волосам ей передалась от матери: «С раннего детства мама рассказывала мне, как сильно коса украшает женщину. И ее слова живут в моей душе на протяжении всей жизни, – поясняет она. – Когда люди видят длину моих волос, они не могут скрыть своего восторга и эмоций. Это очень приятно. Кроме того, многие подходят и говорят, что это очень необычно и красиво в наши дни».

Сегодня длина волос Алены составляет 1,8 метра, но она не испытывает от этого дискомфорта, хотя и признается, что иногда наступает на свои локоны. Но так как ее коса росла вместе с ней, ее тело привыкло к ней. Обычно женщина заплетает волосы или собирает их в пучок. Два раза в год она подрезает кончики. В последний раз, к слову, ей укоротили длину на 15 см.

«Главный секрет длинных красивых волос – огромное желание иметь такую красоту, – подытоживает девушка. – Вы не должны сомневаться в этом ни на мгновение. Насколько сильно ты любишь и защищаешь свои волосы, настолько они будут здоровыми и красивыми в ответ».

Фото: Instagram

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