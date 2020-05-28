Красота vs кризис: какую косметику больше всего покупали на карантине

Помимо помад во время пандемии на подъеме и продажи тушей для ресниц, что вполне объяснимо, ведь выходить на улицу надо, закрыв всю нижнюю часть лица. Также за время карантина особо высоким спросом пользовались домашние краски для волос. Особую любовь во всем мире женщины и мужчины испытывали к красителю розового оттенка, по данным британской онлайн-газеты The Sun, их закупки выросли аж на 160%. Во многом такой ажиотаж вызван флешмобом знаменитостей, которые решили дома примерить на себя розоволосые образы. Среди таких звезд – Леди Гага, Дуа Липа, Тейлор Свифт, Наталья Рудова и другие.

Фото: pexels

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