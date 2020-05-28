Красота vs кризис: какую косметику больше всего покупали на карантине
Как однажды справедливо заметил глава косметического гиганта Estée Lauder Леонардо Лаудер, во время любых кризисов резко возрастают продажи губной помады при одновременном падении спроса на одежду, обувь, аксессуары и прочие предметы обихода. Для этого явления даже был придуман термин «индекс помады». И, судя по статистическим данным, полученным от крупнейших ритейлеров, Россия уже вступила в период экономической стагнации. Так, по информации AliExpress в российском сегменте продажи помад за вторую неделю мая выросли на 65%. Подтверждают схожую тенденцию и онлайн-гиганты Wildberries и Ozon. На первой площадке в первой половине мая было куплено 11 миллионов помад, а на второй за март и апрель спрос на них возрос на 47%, а на блески для губ и того выше – на 185%. И это несмотря на то, что на улицу приходится выходить в масках.
Помимо помад во время пандемии на подъеме и продажи тушей для ресниц, что вполне объяснимо, ведь выходить на улицу надо, закрыв всю нижнюю часть лица. Также за время карантина особо высоким спросом пользовались домашние краски для волос. Особую любовь во всем мире женщины и мужчины испытывали к красителю розового оттенка, по данным британской онлайн-газеты The Sun, их закупки выросли аж на 160%. Во многом такой ажиотаж вызван флешмобом знаменитостей, которые решили дома примерить на себя розоволосые образы. Среди таких звезд – Леди Гага, Дуа Липа, Тейлор Свифт, Наталья Рудова и другие.
Фото: pexels
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