Красота требует вложений: сколько россиянки тратят на уход за собой

Российские женщины не прочь сэкономить на бьюти-расходах: каждая четвертая (24%) хотела бы тратить на красоту не более 1 тыс. рублей ежемесячно. Для 16% оптимальный бюджет на уход за собой не превышает 3 тыс. рублей, для 13% — 5 тыс. рублей. Каждая пятая (19%, +9% относительно реальных ежемесячных расходов) хотела бы направлять на заботу о себе до 10 тыс. рублей. При этом треть (28%, +19% относительно реальных ежемесячных расходов) респонденток готовы инвестировать в себя более 10 тыс. рублей. 41% россиянок довольны своей внешностью. 48% заявили о желании что-то поменять в себе, но уточнили, что изменения будут незначительными. Каждая десятая (11%) сообщила о готовности к кардинальным переменам, столько же опрошенных копят на дорогостоящие процедуры или эстетические операции.

Свыше половины (59%) респонденток рассчитывают накопить на уход за собой свыше 100 тыс. рублей. Каждая пятая (17%) согласилась ограничиться суммой в 100 тыс. рублей, 14% — в 50 тыс. рублей. 10% россиянок отложат на заботу о себе до 20 тыс. рублей. 41% россиянок готовы или задумываются о том, чтобы застраховать своё здоровье, ведь оно является фундаментом красоты.

Опрос проводился в конце августа — начале сентября на портале «Рамблер». В нем приняло участие около 4,5 тыс. добровольцев.