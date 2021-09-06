passion.ru

Красота под угрозой: в какие «ловушки старения» попадает почти каждая женщина

Доктор Юджин Д. Эллиотт из MemorialCare рассказал, что выглядеть моложе возможно, если исключить влияние некоторых факторов, так называемых «ловушек старения». По словам специалиста, многие представительницы прекрасного пола любят загар, поскольку считают, что он позволяет выглядеть более привлекательно. Между тем ультрафиолетовые лучи приводят к старению кожи — фотостарению, а чтобы избежать неприятных последствий необходимо пользоваться защитными средствами.
Красота под угрозой: в какие «ловушки старения» попадает почти каждая женщина

Признаками фотостарения считаются следующие проявления: сморщивание или потеря тонуса кожи (снижение эластичности) и ее шероховатость, неровная текстура; изменения пигментации, такие как возрастные пятна, солнечные лентиго и веснушки; разорванные капилляры (сосудистые звездочки), обычно вокруг носа и груди, и покраснение и пятнистость. Об этом сообщается в издании «Московский комсомолец».

Кроме того, негативно влияет на кожу и чрезмерное потребление сахара, потому нежелательно употребление сладких напитков и продуктов. Низкая физическая активность также может сделать вас старше, поскольку могут появиться боли в суставах или мышцах.

«Хороший ночной сон может творить чудеса с вашей молодой внешностью, а поскольку ваше лицо расслабляется во время сна, это также может помочь смягчить тонкие морщинки на лице», — отметил доктор медицины Андреа Пол. Также стоит избегать стресса, он негативно сказывается не только на вашей красоте, но и способен спровоцировать развитие серьезных заболеваний, вплоть до онкологии.

Как известно, курение опасно для здоровья, плюс к этому пагубная привычка способствует появлению морщин. Согласно исследованиям, у курильщиков опускались верхние веки и появлялись морщины вокруг рта.

Фото: freepik.com

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!