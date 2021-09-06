Красота под угрозой: в какие «ловушки старения» попадает почти каждая женщина

Признаками фотостарения считаются следующие проявления: сморщивание или потеря тонуса кожи (снижение эластичности) и ее шероховатость, неровная текстура; изменения пигментации, такие как возрастные пятна, солнечные лентиго и веснушки; разорванные капилляры (сосудистые звездочки), обычно вокруг носа и груди, и покраснение и пятнистость. Об этом сообщается в издании «Московский комсомолец».

Кроме того, негативно влияет на кожу и чрезмерное потребление сахара, потому нежелательно употребление сладких напитков и продуктов. Низкая физическая активность также может сделать вас старше, поскольку могут появиться боли в суставах или мышцах.

«Хороший ночной сон может творить чудеса с вашей молодой внешностью, а поскольку ваше лицо расслабляется во время сна, это также может помочь смягчить тонкие морщинки на лице», — отметил доктор медицины Андреа Пол. Также стоит избегать стресса, он негативно сказывается не только на вашей красоте, но и способен спровоцировать развитие серьезных заболеваний, вплоть до онкологии.

Как известно, курение опасно для здоровья, плюс к этому пагубная привычка способствует появлению морщин. Согласно исследованиям, у курильщиков опускались верхние веки и появлялись морщины вокруг рта.