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Красные губы Мэрилин Монро и не только: названы культовые бьюти-тренды всех времен

Уже не секрет, что макияж отражает нашу индивидуальность и отлично поднимает настроение. Стоит девушке накраситься, как у нее поднимается самооценка, появляется уверенность в себе и представительница прекрасного пола готова покорять мир.

Список любимых продуктов для макияжа формировался на протяжении нескольких десятилетий. Многие тенденции появлялись благодаря звездам. Так, например, культовый образ американской актрисы Мэрилин Монро закрепил за женщинами любовь к красной помаде.

Онлайн-издание The Sun определило 30 культовых бьюти-трендов. Опрошенные британки выделили средства, без которых не могут жить: тональный крем, тушь и бальзам для губ.

На первом месте топа продуктов, востребованных среди женского пола, стоит вышеупомянутая красная помада, которую сделала популярной секс-символ 50-х годов ХХ века Мэрилин Монро. Пятую строчку занимает любимый Лейк певицы Эми Уайнхаус, которая привнесла в моду длинные стрелки, а на 8 месте – тренд на густые брови, как у супермодели Кары Делевинь. Ким Кардашьян раскрутила технику "похудения" лица при помощи контуринга. "Красота действительно вне времени – культовый образ может быть примером для любого, главное сделать его своим собственным и уникальным", – высказалась визажист Ханна Мартин.

Также в списке трендов красоты были отмечены помады и тени различных цветов и оттенков, лайнер, хайлайтер, пудра.

Фото: freepik.com

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