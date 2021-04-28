Красные губы Мэрилин Монро и не только: названы культовые бьюти-тренды всех времен
Список любимых продуктов для макияжа формировался на протяжении нескольких десятилетий. Многие тенденции появлялись благодаря звездам. Так, например, культовый образ американской актрисы Мэрилин Монро закрепил за женщинами любовь к красной помаде.
Онлайн-издание The Sun определило 30 культовых бьюти-трендов. Опрошенные британки выделили средства, без которых не могут жить: тональный крем, тушь и бальзам для губ.
На первом месте топа продуктов, востребованных среди женского пола, стоит вышеупомянутая красная помада, которую сделала популярной секс-символ 50-х годов ХХ века Мэрилин Монро. Пятую строчку занимает любимый Лейк певицы Эми Уайнхаус, которая привнесла в моду длинные стрелки, а на 8 месте – тренд на густые брови, как у супермодели Кары Делевинь. Ким Кардашьян раскрутила технику "похудения" лица при помощи контуринга. "Красота действительно вне времени – культовый образ может быть примером для любого, главное сделать его своим собственным и уникальным", – высказалась визажист Ханна Мартин.
Также в списке трендов красоты были отмечены помады и тени различных цветов и оттенков, лайнер, хайлайтер, пудра.
Фото: freepik.com
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