Красная помада снова в моде: советы визажистов, как найти свой идеальный алый
На съемках для коллекций Hermès и Balmain модели носили матовую яркую помаду. В то же время бренды Rodarte и Valentino представили свои линейки одежды, а визажисты модных домов дополнили образы помадой темных винных оттенков. Об этом сообщает издание Independent.
Считается, что красная помада должна быть в косметичке каждой женщины как минимум потому, что этот цвет поднимает настроение. «Вы наносите ее и чувствуете себя сильным человеком, ощущаете, что можете покорить весь мир», — подчеркивает британская визажистка Саша Джексон.
«Красные губы в сочетании с блестящей тушью настоящее воплощение парижского шика», — считает визажист Chanel Зои Тейлор. Специалист утверждает, что этот цвет подходит всем, главное правильно подобрать оттенок. Визажисты раскрыли несколько секретов, которые нужно учитывать при выборе помады.
В первую очередь надо обратить внимание на свою кожу, определить, какой у вас тон: теплый или холодный. Для холодного подтона подходит красный с ягодным, розоватым и синим оттенком, а обладательницам теплого типа лучше носить красную помаду на оранжевой основе, утверждает Тейлор. Что касается цвета волос, лучше использовать тот же принцип: холодной коже подойдут малиновые, а теплой — мандариновые.
Влияет выбранный цвет и на зубы, они могут казаться желтее, если использовать оранжево-красные оттенки. «Красные цвета на синей основе, как правило, заставляют ваши зубы выглядеть намного белее», — комментирует Джексон.
Специалисты рекомендуют использовать матовую помаду — она более стойкая и дольше продержится на ваших губах.
Фото: freepik.com
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