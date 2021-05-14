Красная помада снова в моде: советы визажистов, как найти свой идеальный алый

На съемках для коллекций Hermès и Balmain модели носили матовую яркую помаду. В то же время бренды Rodarte и Valentino представили свои линейки одежды, а визажисты модных домов дополнили образы помадой темных винных оттенков. Об этом сообщает издание Independent.

Считается, что красная помада должна быть в косметичке каждой женщины как минимум потому, что этот цвет поднимает настроение. «Вы наносите ее и чувствуете себя сильным человеком, ощущаете, что можете покорить весь мир», — подчеркивает британская визажистка Саша Джексон.

«Красные губы в сочетании с блестящей тушью настоящее воплощение парижского шика», — считает визажист Chanel Зои Тейлор. Специалист утверждает, что этот цвет подходит всем, главное правильно подобрать оттенок. Визажисты раскрыли несколько секретов, которые нужно учитывать при выборе помады.