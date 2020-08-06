«Красивая. Настоящая. Нежная»: поклонники Юлии Проскуряковой в восторге от ее фото с минимумом макияжа

Подписчики блога певицы остались в восторге от фотографии: нежный и «чистый» образ очень подходит Юлии. «Красивая. Настоящая. Нежная», «Очень красивое и проникновенное фото», «Очень нежная фотография, глаза завораживают», «Хорошие слова, со смыслом. И такой пронзительный взгляд», «Не хватает вашей красивой улыбки и глаза засияют», «Такой глубокий взгляд и природная красота», «Вот это настоящая красавица без силикона и пластики», «Вы такую женственность и нежность излучаете», «Такая настоящая милая добрая», «17 лет», «Как ангелочек, и доченька у вас красавица, вся в мамочку», «Юленькая, Николаеву очень повезло, что вы у него есть. Вы его Муза, счастья вам и удачи», «Все чем наделила вас природа, все в вас прекрасно», — обсуждают они.

Фотосессия навеяла поклонникам вопрос о любимом аромате певицы. Им оказался "Blanche" Byredo — вполне в духе получившихся кадров.