«Красивая до безобразия»: заметно похудевшая Анна Семенович принимает комплименты поклонников

В эту среду, 19 декабря, популярная певица Анна Семенович приняла участие в съемках новогодней передачи Андрея Малахова. «Как же прекрасно делать добрые дела и дарить счастье детям. Сегодня был чудесный эфир у @malakhov007. Мои добрые @nikolaibaskov @natalymedvedeva. Всех с наступающим, творите добро и любовь на этой планете», — написала она под фото в своем блоге.
«Аня, такая куколка», «Анна Вы похудели», «Анечка стройняшечка», «Платье шикарное, вам очень идет», «Идеальная», «Сексуальная женщина!!!», «Анна так держать!! Красивая до безобразия», «Ты просто худышка)))», — отмечают восхищенные подписчики.
Однако не всех поклонников устраивает новая фигура артистки. «Хорош худеть то уже», «Вы уменьшили грудь?», «Куда грудь дели!!??!!», — вопрошают они.
А какая Анна больше нравится вам — худая или полненькая?
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Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram