«Красивая до безобразия»: заметно похудевшая Анна Семенович принимает комплименты поклонников

«Аня, такая куколка», «Анна Вы похудели», «Анечка стройняшечка», «Платье шикарное, вам очень идет», «Идеальная», «Сексуальная женщина!!!», «Анна так держать!! Красивая до безобразия», «Ты просто худышка)))», — отмечают восхищенные подписчики.

Однако не всех поклонников устраивает новая фигура артистки. «Хорош худеть то уже», «Вы уменьшили грудь?», «Куда грудь дели!!??!!», — вопрошают они.

А какая Анна больше нравится вам — худая или полненькая?