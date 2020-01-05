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«Крашена и стрижена»: Ирена Понарошку похвасталась новой прической

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Ирена Понарошку

Фото: Instagram Ирены Понарошку

Журналист и блогер сменила имидж. 

37-летняя Ирена Понарошку решила начать новый год с обновления имиджа. 5 января журналистка и блогер похвасталась новой прической: «А почему бы и…ДА?! <…> Спасибо @mainpointsalon за эту незнакомую женщину в зеркале. Я пока ее побаиваюсь, но она вроде ничего... симпатичная... надеюсь, подружимся! 💃🏻», — подписала Ирена фотографии из салона красоты.

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Сучка крашена! ⠀ И стрижена! ✂️ ⠀ А почему бы и...ДА?! Как говорится, волосы - не сиськи, отрастут! 😄 ⠀ Спасибо @mainpointsalon за эту незнакомую женщину в зеркале. Я пока ее побаиваюсь, но она вроде ничего... симпатичная... надеюсь, подружимся! 💃🏻 ⠀ Если вам тоже страшно хочется чего-то нового, а муж против мраморного дога и тантрического секса - смело идите в @mainpointsalon, трансформация и перезагрузка - их конек! Смотрите примеры в профиле! 😍 ⠀ В трансформацию входит стрижка, окрашивание и макияж: #ВсеЛучшееСразу 🔥 ⠀ Можно записаться на предварительную консультацию прямо сейчас или попробовать выиграть новую версию себя к старому Новому году! 🎄 ⠀ Решайтесь и действуйте: ⠀ 🖤 Подпишитесь на @mainpointsalon 🖤 Поставьте лайк и сохраните пост в закладки 🖤 Отметьте в комментариях подругу ⠀ ***Количество комментариев и отметок не ограничено, чем их больше - тем больше шансов выиграть! 👌🏽 ⠀ 14 января мастера @mainpointsalon выберут ДВУХ победительниц - не пропустите результаты у них в сториз! 🔥 ⠀ Погнали! ⠀ #СказалаКакОтрезала #КареЯгненка

Публикация от NEW! Маски для Stories! 🥑 (@irenaponaroshku)

«Очень-очень ВАУ, Ирэна!!! Вам нереально идёт, и прежний образ и этот», «Супер преображение!!!», «Крутоооо», «Вам очень идёт!», «Красота!!! Вам очень хорошо!», «Как же шиииииикарно! И стрижка, и цвет 👍🏼👍🏼 очень идёт и освежает!», «Ну всё, точно развод с мужем!😂 Примета про каре, инфа сотка😅» — комментируют подписчики Ирены.

А вам нравится новый имидж Ирены Понарошку?

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Фото: Instagram

Видео: YouTube

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