«Красавица во все времена»: Юлия Снигирь показала, как выглядела в 15 лет

Поклонники считают 36-летнюю Юлию Снегирь одной из самых красивых актрис отечественного кино. Звезда театра и кино часто делится в блоге своими детскими фото, которые убеждают фанатов в естественности ее красоты. «15 🤣 На губах фуксия 🙈», — написала Юлия под недавно опубликованным снимком.
««Спелая ягода» в 15 🙋🏽♀️», «Очень красивая девочка, здорово вспоминать себя в юности именно такими», «Такая стильная», «Всегда хорошенькая», «Красивая девочка какая», «Какая серьезная) , красавица во все времена», «Уже в 15 сводили мальчиков с ума», «Красотка, как и сейчас», «Юлек, что скажешь, красотка! 😉фуксия на все времена👍», «Будущая «Кровавая Барыня»», — обсуждают снимок фолловеры Юлии Снигирь.
Недавно Юлия призналась в блоге, что следует советам профессора Христо Мермерски о долгой жизни:«Не потребляйте больше калорий, чем те, которые потратите. Ешьте каждый день по яблоку. Пейте замороженную воду и травяные настои», — делится рекомендациями актриса. Профессор также рекомендует активно работать, спать в прохладной комнате после ежедневного душа и не забывать об активном образе жизни по выходным, выделяя время на велосипедные или пешеходные длительные прогулки. «Окружите себя с друзьями, радуйтесь, смейтесь. Никогда не думайте и не говорите, что вы стареете», — заключила звезда.
Больше о Юлии Снигирь вы можете прочитать здесь.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Текст: Наталья Емельянова
Фото: Instagram, Globallookpress
Видео: YouTube/GQ Russia
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!