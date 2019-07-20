«Красавица во все времена»: Юлия Снигирь показала, как выглядела в 15 лет

Недавно Юлия призналась в блоге, что следует советам профессора Христо Мермерски о долгой жизни:«Не потребляйте больше калорий, чем те, которые потратите. Ешьте каждый день по яблоку. Пейте замороженную воду и травяные настои», — делится рекомендациями актриса. Профессор также рекомендует активно работать, спать в прохладной комнате после ежедневного душа и не забывать об активном образе жизни по выходным, выделяя время на велосипедные или пешеходные длительные прогулки. «Окружите себя с друзьями, радуйтесь, смейтесь. Никогда не думайте и не говорите, что вы стареете», — заключила звезда.