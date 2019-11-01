Кожаное платье, открытые плечи и длинные локоны: Валерия поразила красотой в новой фотосессии
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
Иосиф Пригожин поделился с подписчиками фотографией Валерии, которую сделали для новой афиши. Судя по всему, нежный и в то же время вызывающий образ супруги продюсеру очень понравился.
«Как вам такой образ Валерии на новую афишу?», — подписал фото Иосиф Пригожин. Со снимка смотрит Валерия с длинными белокурыми локонами, одетая в оригинальное кожаное платье с воланами. Хрупкость артистки подчеркивают открытые плечи и руки.
«Отличная», «Образ, как всегда, прекрасен», «Леди-вамп», «Офигенная», — впечатлились подписчики Иосифа.
Но нашлись и те, кому снимок не понравился: «Есть образы и более интересные», «Согласна, никак», «Постарела немного», — написали «критики».
А вам нравится, как выглядит Валерия?
Фото и видео: Instagram
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