Кожаное платье, открытые плечи и длинные локоны: Валерия поразила красотой в новой фотосессии

«Отличная», «Образ, как всегда, прекрасен», «Леди-вамп», «Офигенная», — впечатлились подписчики Иосифа.

Но нашлись и те, кому снимок не понравился: «Есть образы и более интересные», «Согласна, никак», «Постарела немного», — написали «критики».

А вам нравится, как выглядит Валерия?