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Кожаное платье, открытые плечи и длинные локоны: Валерия поразила красотой в новой фотосессии

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Валерии любой наряд к лицу

Фото: Instagram

Фотографию разместил в Instagram Иосиф Пригожин, который гордится красавицей-женой.

Иосиф Пригожин поделился с подписчиками фотографией Валерии, которую сделали для новой афиши. Судя по всему, нежный и в то же время вызывающий образ супруги продюсеру очень понравился.

Иосиф и Валерия в самолете

«Как вам такой образ Валерии на новую афишу?», — подписал фото Иосиф Пригожин. Со снимка смотрит Валерия с длинными белокурыми локонами, одетая в оригинальное кожаное платье с воланами. Хрупкость артистки подчеркивают открытые плечи и руки.

«Отличная», «Образ, как всегда, прекрасен», «Леди-вамп», «Офигенная», — впечатлились подписчики Иосифа.

Но нашлись и те, кому снимок не понравился: «Есть образы и более интересные», «Согласна, никак», «Постарела немного», — написали «критики».

А вам нравится, как выглядит Валерия?

Фото и видео: Instagram

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