Косметологи придумали новый способ избавиться от морщин без ботокса

Жировые клетки извлекаются из проблемных участков кожи на теле при помощи микро- или мини-липосакции и обязательно очищаются перед введением в кожу. Этот этап длится не более получаса. После этого назначается курс лечения длиной в несколько месяцев. По словам специалиста, эту процедуру можно использовать и в качестве профилактики, при появлении первых признаков старения, и в качестве избавления от уже существующих проблем. Специалисты уверяют, что с ее помощью можно даже исправить неудачную коррекцию филлерами и полностью отказаться от ботокса. Однако есть у этой процедуры и существенный недостаток: в отличие от уже существующих и проверенных десятилетиями методик, которые более чем доступны большинству женщин и мужчин, новинка обойдется в минимум 7,5 тысяч фунтов стерлингов (более 750 тысяч рублей по текущему курсу ЦБ) за курс.

Фото: depositphotos

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