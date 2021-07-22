Косметологи опровергли главные мифы о лазерной эпиляции

Обсуждаемая процедура не наносит вреда клиенткам, так как, если девушка здорова, не загорала накануне, и кожа обильно не усыпана родинками, переживать не стоит. К тому же с помощью лазера можно решить проблемы вроде фолликулита или вросших волос.

«Специалист производит вспышку на определённом участке тела, от этого волоски нагреваются, питающие фолликул сосуды коагулируются, а корни повреждаются. Через 2 недели после процедуры волос выпадает и в этом месте больше не растёт, так как фолликул отмирает от отсутствия питания. Это значит, что лазерная эпиляция весьма эффективно помогает избавиться от нежелательных волос», — сообщается в материале.

Благодаря лазерной эпиляции за 8-12 сеансов можно практически остановить рост волос на обрабатываемых участках кожи. Их количество зависит от индивидуальных особенностей клиенток, таких как: гормональный фон или волосяной покров. Процедуры безопасно проходить в любое время года, однако летом после лазера стоит пользоваться солнцезащитным кремом, хотя данная привычка полезна в любом случае.