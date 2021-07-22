Косметологи опровергли главные мифы о лазерной эпиляции
Сегодня одной из самых эффективных и безболезненных процедур считается лазерная эпиляция. Между тем вокруг нее появилось много мифов, а журналисты «АиФ.ru» решили разобраться в их достоверности вместе с сотрудниками медицинского центра Epilas.
Большинство девушек считают, что удаление нежелательных волос с помощью лазерной эпиляции достаточно болезненно. Но стоит отметить, точно не больнее, чем сахар или воск. Гарантировать, что неприятные ощущения не возникнут не правильно, так как это зависит от индивидуального болевого порога, объяснили в медцентре.
Обсуждаемая процедура не наносит вреда клиенткам, так как, если девушка здорова, не загорала накануне, и кожа обильно не усыпана родинками, переживать не стоит. К тому же с помощью лазера можно решить проблемы вроде фолликулита или вросших волос.
«Специалист производит вспышку на определённом участке тела, от этого волоски нагреваются, питающие фолликул сосуды коагулируются, а корни повреждаются. Через 2 недели после процедуры волос выпадает и в этом месте больше не растёт, так как фолликул отмирает от отсутствия питания. Это значит, что лазерная эпиляция весьма эффективно помогает избавиться от нежелательных волос», — сообщается в материале.
Благодаря лазерной эпиляции за 8-12 сеансов можно практически остановить рост волос на обрабатываемых участках кожи. Их количество зависит от индивидуальных особенностей клиенток, таких как: гормональный фон или волосяной покров. Процедуры безопасно проходить в любое время года, однако летом после лазера стоит пользоваться солнцезащитным кремом, хотя данная привычка полезна в любом случае.
Фото: freepik.com
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