Косметолог рассказала, как 71-летней Пугачевой удается отлично выглядеть даже без макияжа
Фото: Екатерина Ширинкина/passion.ru
Примадонна российской эстрады старается держать себя в одном весе и уверяет, давно не прибегала к услугам пластических хирургов, так как у нее в анамнезе есть проблемы с сердцем и сахарный диабет. Однако, как отметили многие, что за время карантина Алла стала еще краше – она заметно постройнела и посвежела. О том, как ей это удалось, в интервью КП сообщила профессиональный врач-косметолог Марта Орлова. По ее мнению, Пугачева действительно не прибегала к пластике – ей это ни к чему, так как она когда-то делала блефаропластику и круговую подтяжку лица, эффект от которых сохраняется до сих пор. Теперь для поддержания цветущего внешнего вида ей достаточно пользоваться услугами косметологов.
«В последние время певица, судя по всему, использует комбинацию филлеров и нитей для восстановления объёма скул, губ, формирования ныне модного острого подбородка. Конечно, ее внешность – это результат колоссальных финансовых вливаний и даже избыточно многочисленных процедур, но стоит помнить о ее возрасте и понимать, что в такие годы так молодо выглядеть способны единицы», – пояснила Орлова, добавив, когда звезда говорит о том, что она не прибегает к пластике, она говорит правду и вместе с тем немного лукавит, когда заявляет, что будет стареть красиво. По мнению поклонников, их любимая Алла все делает правильно, ведь ей едва можно дать 50 лет.
Фото: Екатерина Ширинкина/passion.ru, globallook
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