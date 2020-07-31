Косметолог рассказала, как 71-летней Пугачевой удается отлично выглядеть даже без макияжа

Примадонна российской эстрады старается держать себя в одном весе и уверяет, давно не прибегала к услугам пластических хирургов, так как у нее в анамнезе есть проблемы с сердцем и сахарный диабет. Однако, как отметили многие, что за время карантина Алла стала еще краше – она заметно постройнела и посвежела. О том, как ей это удалось, в интервью КП сообщила профессиональный врач-косметолог Марта Орлова. По ее мнению, Пугачева действительно не прибегала к пластике – ей это ни к чему, так как она когда-то делала блефаропластику и круговую подтяжку лица, эффект от которых сохраняется до сих пор. Теперь для поддержания цветущего внешнего вида ей достаточно пользоваться услугами косметологов.