Косметолог порекомендовала отказаться от керлера для ресниц и объяснила причины

Ипек Озкан принимала клиентку у себя в салоне на коррекции наращенных ресниц, когда в процессе заметила, что натуральные ресницы были испорчены. Об этом сообщили журналисты британского массового издания The Sun. «Когда я отделяла искусственные ресницы моей клиентки от настоящих, я заметила так много натуральных ресниц, которые выглядели так, как будто их подстригли. Это потому что она использует бигуди для ресниц!», — сообщила мастер. По ее словам, данное приспособление помогает закрутить ресницы, но и способно буквально ломать их.

Вместо керлера Ипек порекомендовала специальные бигуди для ресниц, которые не зажимают ресницы, однако ими тоже необходимо уметь правильно пользоваться.