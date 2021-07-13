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Косметолог порекомендовала отказаться от керлера для ресниц и объяснила причины

В сети TikTok стало вирусным новое видео, которое опубликовала владелица лондонского салона красоты. Косметолог стала призывать любительниц выразительного взгляда избегать лишних манипуляций со своими ресницами, а именно отказаться от использования керлера. Объясняется это тем, что механическое приспособление для закручивания ресниц и придания глазам более открытого взгляда сильно травмирует волоски.
Косметолог порекомендовала отказаться от керлера для ресниц и объяснила причины

Ипек Озкан принимала клиентку у себя в салоне на коррекции наращенных ресниц, когда в процессе заметила, что натуральные ресницы были испорчены. Об этом сообщили журналисты британского массового издания The Sun. «Когда я отделяла искусственные ресницы моей клиентки от настоящих, я заметила так много натуральных ресниц, которые выглядели так, как будто их подстригли. Это потому что она использует бигуди для ресниц!», — сообщила мастер. По ее словам, данное приспособление помогает закрутить ресницы, но и способно буквально ломать их.

Вместо керлера Ипек порекомендовала специальные бигуди для ресниц, которые не зажимают ресницы, однако ими тоже необходимо уметь правильно пользоваться.

Фото: freepik.com

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