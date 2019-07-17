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Косметолог Кейт Хадсон и других звезд назвала 5 простых способов сохранить здоровье и красоту кожи

Звездный косметолог Кейт Сомервилль, в числе клиентов которой голливудские знаменитости Кейт Хадсон, Джессика Альба и Ева Мендес, рассказала о пяти шагах в ежедневном домашнем уходе, которые должен выполнять каждый, кто хочет, чтобы его кожа была «действительно здорова и красива всегда».

Эксперт по уходу за кожей подробно описала каждый из шагов, а также составила список ингредиентов в косметике, использование которых должно быть ограничено в течение летних месяцев. «Если вы будете следовать этим пяти правилам, у вас действительно всю жизнь будет здоровая кожа», – заявила Кейт Сомервилль британскому онлайн-изданию Daily Mail.

Первая ее рекомендация – обязательное тщательное очищение кожи от всех загрязнений (ватный диск, когда вы закончите, должен быть девственно чистым).

«Я действительно верю в отшелушивание два раза в неделю», – заявляет Соммервилль в качестве второго совета. Однако она добавила, что летом не стоит делать это так часто, чтобы не нарушить защитный барьер кожи – достаточно одного раза в неделю, особенно если у вас чувствительная кожа.

Третьим обязательным этапом ежедневной рутины, по мнению косметолога, должно стать нанесение гиалуроновой кислоты. Кейт объяснила: «Если кожа на лице сухая и обезвоженная, у вас будет много морщин, так что я действительно верю в важность этого пункта гидратации». Нанесение гиалуроновой кислоты до увлажняющего средства позволит усилить действие крема и поможет напитать даже самые обезвоженные участки кожи.

Такое интенсивное увлажнение необходимо «запечатать» увлажняющим кремом – это четвертое правило ухода. «На этом этапе вы можете добавить такие компоненты, как ретинол, витамин С, пептиды, действие которых нацелено на решение конкретных проблем», – добавила Сомервилль.

Завершающий этап – нанесение солнцезащитного крема в конце утренней процедуры по уходу, так как защита кожи от ультрафиолета очень важна, особенно летом.

Также Сомервилль посоветовала всем в летнее время быть осторожнее и по возможности ограничить использование косметических средств с ретинолом, гликолевой кислотой, так как они повышают фоточувствительность кожи и могут стать причиной появления гиперпигментации.

Текст: Наталья Диамоника

Фото: Instagram

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