Косметолог Кейт Хадсон и других звезд назвала 5 простых способов сохранить здоровье и красоту кожи

Эксперт по уходу за кожей подробно описала каждый из шагов, а также составила список ингредиентов в косметике, использование которых должно быть ограничено в течение летних месяцев. «Если вы будете следовать этим пяти правилам, у вас действительно всю жизнь будет здоровая кожа», – заявила Кейт Сомервилль британскому онлайн-изданию Daily Mail.

Первая ее рекомендация – обязательное тщательное очищение кожи от всех загрязнений (ватный диск, когда вы закончите, должен быть девственно чистым).