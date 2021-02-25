Кортни Кокс придумала 5-минутный макияж, который спасает ее, когда она опаздывает

Как и у многих людей, у Кортни Кокс не слишком много времени, чтобы быстро собраться утром, а если учесть, что она еще и просто склонна к опозданиям, быстрые сборы для нее не роскошь, а необходимость. «Из-за этой своей особенности я вынуждена была разработать для себя способ накраситься за 5 минут с минимумом косметики», – отметила 56-летняя актриса в издании People.

С помощью тонального крема и консилера знаменитость маскирует несовершенства кожи: «Мне нравится их смешивать на руке кистью и использовать в качестве многофункционального средства, которое наношу под глаза, покраснения, прыщики», – пояснила она, добавив, что крайне редко покрывает тональной основой все лицо – просто не любит. После этого она наносит немного кремовых румян на щеки, кончик носа и подбородок – на этом импровизированный скульптуринг закончен.