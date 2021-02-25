Кортни Кокс придумала 5-минутный макияж, который спасает ее, когда она опаздывает
Фото: globallook
Как и у многих людей, у Кортни Кокс не слишком много времени, чтобы быстро собраться утром, а если учесть, что она еще и просто склонна к опозданиям, быстрые сборы для нее не роскошь, а необходимость. «Из-за этой своей особенности я вынуждена была разработать для себя способ накраситься за 5 минут с минимумом косметики», – отметила 56-летняя актриса в издании People.
С помощью тонального крема и консилера знаменитость маскирует несовершенства кожи: «Мне нравится их смешивать на руке кистью и использовать в качестве многофункционального средства, которое наношу под глаза, покраснения, прыщики», – пояснила она, добавив, что крайне редко покрывает тональной основой все лицо – просто не любит. После этого она наносит немного кремовых румян на щеки, кончик носа и подбородок – на этом импровизированный скульптуринг закончен.
Далее Кортни переходит к глазам: прокрашивает межресничное пространство бронзово-коричневым карандашом, им же рисует тонкую стрелку вдоль верхних ресниц. «Одна из причин, по которой мне приходится подводить глаза, заключается в том, что давным-давно я сделала себе татуаж век, который приобрел голубоватый оттенок – я его ненавижу. Никому не рекомендую делать эту процедуру», – отметила актриса. На нижнее веко она наносит светло-коричневую подводку, чтобы очертить нижние ресницы, после чего тонкой скошенной кистью растушевывает ее, чтобы избежать жестких линий и ощущения, что она сильно накрашена. После этого она завивает свои прямые от природы ресницы и покрывает их тушью. Финальный шаг – рисовой бумагой промакивает лицо, чтобы избавиться от излишнего блеска и придать макияжу завершенный вид.
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Фото: globallook
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