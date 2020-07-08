Кортни Кардашьян с короткими волосами и в ярком бьюти-образе восхитила поклонников
Фото: Instagram kourtneykardash
В своем микроблоге в социальной сети Instagram Кортни Кардашьян поделилась анонсом обложки, на которой молодой, но уже известный фотограф Арвед Колвин-Смит запечатлел ее в двух ярких образах. В первом случае макияж звезды выполнен в ультрамодных в этом сезоне сиреневых тонах с актуальным влажным блеском на веках и матовыми нюдовыми губами, во втором ¬– на ее скулы и глаза нанесены средства ярко-розового цвета с металлическим финишем. Однако поклонников больше всего поразила новая стрижка Кортни: укороченное, безупречно гладкое каре с убранными за уши прядями подчеркнуло длинную шею и высокие скулы и точеные черты ее лица.
Подписчики звезды восхитились переменами в облике их любимицы и отметили, что новая прическа очень идет ей: «Восхитительная!», «Теперь и я хочу такую стрижку!», «Теперь никто не перепутает тебя с Ким или другими сестрами!», «Как же вам идет новый образ», «Великолепная богиня», «Потрясающие перемены», – написали они в комментариях. Однако поклонникам реалити-шоу, которое идет на американском телевидении уже 13 лет, Кортни сообщила печальную новость: она решила покинуть «Семейство Кардашьян». Свой уход она объяснила тем, что очень устала от отсутствия приватности и больше не хочет показывать всему миру свою личную жизнь. «У меня появилось чувство недореализованности, атмосфера на шоу стала слишком токсичной для меня, чтобы позволить показывать так много из моей жизни», — поделилась звезда, добавившая, что в ближайшее время намерена посвящать больше времени заботе о трех своих детях.
Фото: Instagram kourtneykardash
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