Кортни Кардашьян с короткими волосами и в ярком бьюти-образе восхитила поклонников

Подписчики звезды восхитились переменами в облике их любимицы и отметили, что новая прическа очень идет ей: «Восхитительная!», «Теперь и я хочу такую стрижку!», «Теперь никто не перепутает тебя с Ким или другими сестрами!», «Как же вам идет новый образ», «Великолепная богиня», «Потрясающие перемены», – написали они в комментариях. Однако поклонникам реалити-шоу, которое идет на американском телевидении уже 13 лет, Кортни сообщила печальную новость: она решила покинуть «Семейство Кардашьян». Свой уход она объяснила тем, что очень устала от отсутствия приватности и больше не хочет показывать всему миру свою личную жизнь. «У меня появилось чувство недореализованности, атмосфера на шоу стала слишком токсичной для меня, чтобы позволить показывать так много из моей жизни», — поделилась звезда, добавившая, что в ближайшее время намерена посвящать больше времени заботе о трех своих детях.