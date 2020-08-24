Блогерша трижды неудачно увеличивала ягодицы и осталась с обвисшим задом

Первая операция прошла без проблем. Девушка быстро восстановилась и была очень довольна полученным результатом, однако спустя всего полгода она обвисла. Чтобы исправить результат, Рене пригласили обратно в клинику. На сей раз она ей пришлось заплатить более высокую стоимость, но ее это не волновало – единственное, о чем она переживала, это чтобы ее зад вновь выглядел подтянутым. Однако повторное хирургическое вмешательство лишь ухудшило ситуацию: ее бедра стали выглядеть опухшими, на них стали видны комки жира, а пятая точка еще более раздутой и «опущенной». В результате она в третий раз легла под нож все тех же врачей. «Я не знаю, что они со мной делали, но на сей раз, когда я сняла повязку, мои бедра были все в синяках. Я была на консультации у специалистов в Британии, и они подумали, что что-то попало внутрь во время операции, из-чего бедра продолжают раздуваться», – отметила она. Теперь Рене не может смотреть на себя в зеркало, постоянно плачет. Она говорит, что вряд ли бы решалась на увеличение ягодиц, если бы не была блогером, а работала на нормальной работе, и признает, что была слишком ленива. «Мне следовало пойти в тренажерный зал и вкалывать там до седьмого пота ради идеального тела, но я пошла по простому пути – лечь на стол хирурга», – с горечью отметила она, добавив, что планирует сделать последнюю операцию, чтобы все исправить, на сей раз у одного из лучших врачей в мире, несмотря на высокую стоимость процедуры.