Блогерша трижды неудачно увеличивала ягодицы и осталась с обвисшим задом
Как передает британский онлайн-портал The Sun, блогерша решила лечь под нож хирурга в Турции, после того как увидела в социальных сетях объявление об акции на операцию. Ей показалось, что 2,5 тысячи – очень выгодная сделка, потому у нее не возникло даже тени сомнения. В январе 2019 года Рене вылетела в Стамбул, чтобы закачать свой собственный жир в пятую точку. «Я видела клинику в Интернете, прочитала несколько восторженных отзывов. У них было меньше 1000 подписчиков в Instagram, но я знала человека, которому делали эту операцию, а заодно увеличивали грудь там, поэтому я была спокойна», – призналась она. А когда руководство клиники, узнав, что девушка – блогер, предложило ей дополнительную скидку в 50% в обмен на рекламу, она решила соглашаться, пока никто не передумал.
Фото: facebook Renee Donaldson
Первая операция прошла без проблем. Девушка быстро восстановилась и была очень довольна полученным результатом, однако спустя всего полгода она обвисла. Чтобы исправить результат, Рене пригласили обратно в клинику. На сей раз она ей пришлось заплатить более высокую стоимость, но ее это не волновало – единственное, о чем она переживала, это чтобы ее зад вновь выглядел подтянутым. Однако повторное хирургическое вмешательство лишь ухудшило ситуацию: ее бедра стали выглядеть опухшими, на них стали видны комки жира, а пятая точка еще более раздутой и «опущенной». В результате она в третий раз легла под нож все тех же врачей. «Я не знаю, что они со мной делали, но на сей раз, когда я сняла повязку, мои бедра были все в синяках. Я была на консультации у специалистов в Британии, и они подумали, что что-то попало внутрь во время операции, из-чего бедра продолжают раздуваться», – отметила она. Теперь Рене не может смотреть на себя в зеркало, постоянно плачет. Она говорит, что вряд ли бы решалась на увеличение ягодиц, если бы не была блогером, а работала на нормальной работе, и признает, что была слишком ленива. «Мне следовало пойти в тренажерный зал и вкалывать там до седьмого пота ради идеального тела, но я пошла по простому пути – лечь на стол хирурга», – с горечью отметила она, добавив, что планирует сделать последнюю операцию, чтобы все исправить, на сей раз у одного из лучших врачей в мире, несмотря на высокую стоимость процедуры.
Фото: facebook Renee Donaldson, pexels
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