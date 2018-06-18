Короткая стрижка и «мокрые» волосы: беременная Шейк сменила имидж

Новый образ звезда продемонстрировала в своем микроблоге, опубликовав пару новых снимков. При этом Шейк позирует в черном жакете с очень глубоким декольте, показывая еще и аппетитный бюст.

Мнения комментаторов, как водится, разошлись. Одни отметили, что Шейк — та девушка, которой абсолютно все к лицу. Другие же назвали прическу ужасной и даже выразили надежду, что это всего лишь парик. А вам нравится новый имидж Ирины?

Фото: Instagram