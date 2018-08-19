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Корона из хохломского золота, алое платье и улыбка на миллион: в Москве названа «Миссис Россия 2018»

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Анна Телегина

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В столице прошел финал конкурса красоты среди замужних девушек с детьми «Миссис Россия 2018».

Финал конкурса «Миссис Россия» состоялся в субботу, 18 августа, в московском молодежном центре «Планета КВН». В этом году за роскошную корону из уникального хохломского золота боролись 30 участниц.

Добрый день, друзья! Давайте познакомимся! Теперь я не просто счастливая жена и мама двоих мальчиков, социолог, эковолонтер и тв эксперт. Теперь я #МиссисРоссия2018 ! Я выросла на Волге. На конкурсе я представляла город Тверь! Я горжусь своим краем! У нас очень много настоящих красвиц! Я с гордостью и почтением буду носить этот титул. Ведь теперь я представляю мам нашей страны! Это большая ответственность быть самой из самых. Я хочу сказать, что на конкурсе было много достойных претенденток на победу. Я восхищена примером многих из них! Девочки, вы все умнички! Вы все красавицы! И я желаю вам новых побед! Я выражаю благодарность фонду "Планета женщин" и Алле Юрьевне Маркиной @allamarkina_planetazhenshin за всё те эмоции и впечатления, которые я получила. И я знаю, что их будет ещё больше! Я благодарю своего мужа и детей за терпение и поддержку! Я благодарю всех друзей! Я рада, что кто-то даже смог приехать и поддержать меня лично. Я благодарю всю свою команду профессионалов, которые были рядом. Я говорю СПАСИБО всем вам, за вашу теплоту и поддержку! Расскажите и вы о себе! Откуда вы, сколько у вас деток🌺 . Давно ли на меня подписаны? Мне очень-очень интересно.

Публикация от СОЦИОЛОГ🔶️ВОЛОНТЕР🔶️ТВ ЭКСПЕРТ (@telegina_life)

Ее завоевала мама двоих сыновей Анна Телегина из Твери. Награду ей вручила обладательница титула прошлого года — супруга телеведущего Дмитрия Диброва Полина.

Первой вице-миссис конкурса стала Ксения Андреева из Санкт-Петербурга, второй — Евгения Бурло из Геленджика. В состав жюри входили телеведущие Дмитрий Дибров и Арина Шарапова, певец Сергей Пенкин, модель Алиса Крылова, гипнотизер Иса Багиров, спортсмен Адам Бакаев и другие знаменитости.

Фото и видео: Instagram

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