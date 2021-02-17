Королеву красоты уволили с работы в больнице за слишком привлекательную внешность

Красавица разместила селфи, сделанное перед зданием больницы, и написала: «Я благодарна Клужской национальной либеральной партии за доверие и поддержку!». Однако вскоре девушка подверглась критике со стороны пользователей, которые заявили, что Арделин получила работу только из-за своей внешности.

Это привело к тому, что совет директоров городского совета Клуж «переосмыслил» свое решение. Девушка была ошеломлена осуждением со стороны властей при ее назначении и разочарована критикой в Интернете. Бывшую модель попросили уволиться с работы из-за того, что она слишком красива. Президент совета Клуж Алин Тисе признала, что Клаудия обладает высокой квалификацией. Она не стала комментировать увольнение и уточнила, что «глубоко сожалеет об инциденте».

«К сожалению, в Румынии до сих пор существуют предрассудки. Но я считаю, что красота не должна влиять или мешать профессиональной карьере людей», - призналась победительница нескольких конкурсов красоты.

Кстати, если вы никогда раньше не занимались благотворительностью, но очень хотите попробовать, а заодно и вовлечь в доброе дело своего ребенка, то обратите внимание на совместный проект Letidor.ru и «Макдональдс»:

7 главных фактов о благотворительности в России

Как воспитать в ребенке привычку помогать: 7 советов

Почему не нужно бояться помогать другим: 11 вопросов о благотворительности

Масштаб во благо: как большой бизнес помогает людям