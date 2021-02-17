Королеву красоты уволили с работы в больнице за слишком привлекательную внешность
Фото: instagram.com/claudiaardelean_
27-летняя девушка, имеющая два высших образования в области права и европейской этики, была приглашена на бесплатную работу в правление Клинической больницы пневмофтизиологии в Румынии. Она была в восторге от должности и написала о своем назначении в социальных сетях 8 февраля.
Красавица разместила селфи, сделанное перед зданием больницы, и написала: «Я благодарна Клужской национальной либеральной партии за доверие и поддержку!». Однако вскоре девушка подверглась критике со стороны пользователей, которые заявили, что Арделин получила работу только из-за своей внешности.
Это привело к тому, что совет директоров городского совета Клуж «переосмыслил» свое решение. Девушка была ошеломлена осуждением со стороны властей при ее назначении и разочарована критикой в Интернете. Бывшую модель попросили уволиться с работы из-за того, что она слишком красива. Президент совета Клуж Алин Тисе признала, что Клаудия обладает высокой квалификацией. Она не стала комментировать увольнение и уточнила, что «глубоко сожалеет об инциденте».
«К сожалению, в Румынии до сих пор существуют предрассудки. Но я считаю, что красота не должна влиять или мешать профессиональной карьере людей», - призналась победительница нескольких конкурсов красоты.
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_Фото: Instagram/@claudiaardelean__
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