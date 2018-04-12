Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

«Королева вулканов»: Любовь Толкалина продемонстрировала идеальные ноги в необычном месте

1 / 10
Фото из Instagram Любови Толкалиной
Arrows-left
Arrows-right
Reload
Сейчас Любовь Толкалина и ее дочь Мария путешествуют по Италии. Недавно они побывали у легендарного вулкана Везувия.

Любовь Толкалина решила сфотографироваться на пляже недалеко от Везувия, на экскурсии по которому побывала, и не упустила случая показать одно из своих главных достоинств — длинные стройные ноги.

Актриса позировала на темно-сером вулканическом песке, и поклонникам очень понравился контраст ее кожи с этим необычным фоном. «Ну просто королева вулканов», «Римская богиня», «Шикарно смотритесь, Люба!» — написали фолловеры звезды в ее микроблоге.

Напомним, после расставания с режиссером Егором Кончаловским Любовь Толкалина пока остается одна, но совсем не грустит по этому поводу. Знаменитость много путешествует, работает и проводит время с 17-летней дочерью Марией.

Фото: Instagram

Гороскоп