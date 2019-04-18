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Королева сияющего макияжа в Instagram поделилась 5 секретами создания эффекта влажной кожи

Одна из самых востребованных визажистов последних лет Нэм Во взорвала социальную сеть своими советами, как стать обладательницей самой сияющей кожи в мире.

Свою карьеру Нэм Во начала с работы в стрип-клубе Нью-Йорка, где делала макияж танцовщицам, а сегодня, спустя 10 лет о ней говорят как о феноменальном визажисте. Среди ее клиентов такие звезды, как Рози Хантингтон-Уайли, Кайли Дженнер, Крисси Тейген, а ее видеоролики в YouTube набирают миллионные просмотры.

Чтобы воссоздать эффект фирменной, «светящейся изнутри кожи», нужно соблюдать всего пять правил, о которых Нэм рассказала британскому сайту Glamour.

Первое правило от визажиста – обязательное отшелушивание ороговевшей кожи перед нанесением увлажняющего крема. «Сейчас на рынке очень много увлажняющих средств с отличным составом, – говорит она, – но если на поверхности вашей кожи слишком много омертвевших частичек, они просто не сработают так, как надо». Для мягкой эксфолиации Нэм советует использовать средства с энзимами ананаса в составе – он делает кожу будто бы отполированной.

Второй пункт для сияния заключается в смешивании тональной основы со средством для ухода за кожей. Визажист признается, что сама часто добавляет в праймеры, масляные средства и мисты тон.

Третье правило – сияние должно быть уместным. Потому создавать его надо в соответствии с поставленными целями. «Я могу сделать по-настоящему ослепительную кожу, но в повседневной жизни женщины хотят выглядеть так, будто у них просто здоровая кожа, с легким влажным эффектом, – говорит Нэм. – Для создания эффекта сияющей изнутри кожи нужно использовать эффект наслоения. Я обычно делаю сияющий акцент в центре лица, а затем работаю с хайлайтером, бронзером и средствами для контуринга». Но для получения нужного результата нужно знать текстуру всех этих средств и способы их нанесения.

Четвертое правило – очень важное: не надо наносить пудру на все лицо. По словам визажиста, эта ошибка окажет медвежью услугу любой, даже самой красивой женщине, прибавив возраста. Надо припудривать Т-зону, боковую часть носа, и делать это обязательно маленькой кистью, а щеки, как и лоб, по ее мнению, выглядят красиво, если на них есть небольшой блеск.

И последнее правило сияющей кожи заключается в том, что за кожей надо неустанно ухаживать. Нельзя экономить на ее здоровье. В этом вопросе Нэм категорична: «Держитесь подальше от солнца, обязательно используйте средства с SPF. Да, качество кожи зачастую обусловлено генетически, но многое зависит и от вашей ежедневной заботы о ней: вместо того, чтобы создавать иллюзию красивой, сияющей кожи, делайте ее по-настоящему такой».

Текст: Наталья Обрядина

Фото: Instagram

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