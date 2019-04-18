Королева сияющего макияжа в Instagram поделилась 5 секретами создания эффекта влажной кожи

Свою карьеру Нэм Во начала с работы в стрип-клубе Нью-Йорка, где делала макияж танцовщицам, а сегодня, спустя 10 лет о ней говорят как о феноменальном визажисте. Среди ее клиентов такие звезды, как Рози Хантингтон-Уайли, Кайли Дженнер, Крисси Тейген, а ее видеоролики в YouTube набирают миллионные просмотры.

Чтобы воссоздать эффект фирменной, «светящейся изнутри кожи», нужно соблюдать всего пять правил, о которых Нэм рассказала британскому сайту Glamour.

Первое правило от визажиста – обязательное отшелушивание ороговевшей кожи перед нанесением увлажняющего крема. «Сейчас на рынке очень много увлажняющих средств с отличным составом, – говорит она, – но если на поверхности вашей кожи слишком много омертвевших частичек, они просто не сработают так, как надо». Для мягкой эксфолиации Нэм советует использовать средства с энзимами ананаса в составе – он делает кожу будто бы отполированной.